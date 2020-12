Nationalspieler Thilo Kehrer wird in der Champions League in den Kader von Paris St. Germain zurückkehren. Wie die Franzosen mitteilten, gehört der 24-Jährige nach dreieinhalbwöchiger Pause am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Manchester United wieder zum Aufgebot des französischen Meisters. Julian Draxler fehlt dem Vorjahresfinalisten dagegen weiter mit einer Oberschenkelverletzung.

Thilo Kehrer kehrt zurück in den PSG-Kader

Draxler hatte sich die Blessur am 24. Oktober im Ligaspiel gegen den FCO Dijon zugezogen, Kehrer hatte seit dem 7. November mit Schambeinproblemen pausiert. Paris braucht in den verbleibenden zwei Gruppenspielen zwei Siege, um aus eigener Kraft das Achtelfinale der Königsklasse zu erreichen.

SID