Der Sportwettenanbieter bwin ist skeptisch, was den Achtelfinaleinzug von Fußball-Bundesligist RB Leipzig in der Champions League anbelangt. Die Quote beläuft sich auf 15,00. Die Sachsen (Siegquote 2,55) benötigen am letzten Gruppenspieltag am Dienstag einen Sieg gegen Englands Rekordmeister Manchester United (Siegquote 2,45), um in der Königsklasse weiter mitmischen zu können.

Leipzig braucht einen Sieg

Borussia Mönchengladbach könnte dagegen schon mit einem Remis (Quote 3,60) gegen Real Madrid in die K.o.-Runde einziehen. Einen Sieg der Fohlen belohnt der Anbieter mit dem 4,75-Fachen des Einsatzes.

Titel-Favorit Bayern München ist bereits für das Achtelfinale qualifiziert und kann seinem letzten Gruppenspiel entspannt entgegenblicken: Die Münchner sind mit einer Quote von 1,28 klarer Favorit gegen Lokomotive Moskau (Quote 8,50). Das gilt auch für Borussia Dortmund (1,72) bei Zenit St. Petersburg (4,50).

SID