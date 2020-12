Bei Borussia Mönchengladbach ist nach dem erstmaligen Einzug ins Achtelfinale der Champions League die Vorfreude auf die K.o.-Phase groß. "Wir haben erneut die Chance, uns auf dem Niveau zu bewiesen, uns zu messen", sagte Trainer Marco Rose nach der 0:2 (0:2)-Niederlage bei Real Madrid.

Freut sich auf das Achtelfinale: Marco Rose

Dank des Unentschiedens im Parallelspiel zwischen Inter Mailand und Schachtjor Donezk (0:0) erreichte der fünfmalige deutsche Meister die K.o.-Phase der Königsklasse. "Jetzt freuen wir uns auf die Auslosung", sagte Rose bei Sky und ergänzte mit Blick auf Montag: "Da kommen ein paar nette Namen. Am Ende sind wir froh, dass wir dabei sind." Unter anderem könnte es gegen den FC Liverpool, Paris St. Germain oder Manchester City gehen.

Die lange Nachspielzeit in Mailand verfolgten die Gladbacher Profis am iPad. "Das sind wahnsinnige Gefühle, die aufkommen, wenn man nicht mehr viel außer der Hoffnung hat", sagte Christoph Kramer. Der Achtelfinaleinzug sei aber "verdient" gewesen. "Wir haben in einer schweren Gruppe acht Punkte geholt", sagte Kramer. Rose betonte, dass man gegen "jeden Gegner gepunktet" habe. Daher sei er "stolz auf die Mannschaft".

Das Weiterkommen lohnt sich für die Borussia auch finanziell. Insgesamt haben die Gladbacher schon 31,95 Millionen Euro in dieser Saison in der Champions League verdient.

SID