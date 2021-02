Klub-Weltmeister Bayern München hat sehr gute Aussichten, das Viertelfinale in der Fußball-Champions-League zu erreichen, dagegen droht Borussia Mönchengladbach das Aus in der Runde der letzten 16: Trotz der Bundesliga-Niederlage in Frankfurt ist der FC Bayern für Sportwettenanbieter bwin in der K.o.-Runde in der Königsklasse Favorit gegen Lazio Rom.

Bayern ist Favorit gegen Lazio

Einen Sieg der Münchner gegen die Römer (Quote 4,75) am Dienstag (21.00 Uhr) notiert das Unternehmen mit dem 1,62-Fachen des Einsatzes. Gladbach steht dagegen schon im Hinspiel mit dem Rücken zur Wand. Einen Sieg der Fohlen gegen Titel-Favorit Manchester City (Siegquote 1,36) am Mittwoch (21.00 Uhr) belohnt bwin mit dem 6,75-Fachen des Einsatzes.

SID