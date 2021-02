Bayern Münchens Trainer Hansi Flick setzt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstagabend bei Lazio Rom auf Rückkehrer Leon Goretzka. Der Nationalspieler steht wie erwartet in der Startelf des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Goretzka hatte nach überstandener Corona-Erkrankung am Samstag in Frankfurt (1:2) sein Comeback gefeiert.

Leon Goretzka steht gegen Lazio in der Startelf

Der 26-Jährige wird neben Joshua Kimmich vor der Abwehr spielen. Niklas Süle verteidigt rechts. In der offensiven Mittelfeldreihe hinter Torjäger Robert Lewandowski erhält Jamal Musiala neben Leroy Sane und Kingsley Coman eine Bewährungschance von Beginn an.

Verzichten muss Flick in Rom auf Thomas Müller, Serge Gnabry, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso und Douglas Costa. - Die Münchner Aufstellung:

Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Musiala, Coman - Lewandowski. - Trainer: Flick

SID