Titelverteidiger Bayern München trifft im Viertelfinale der Champions League in einer Neuauflage des Endspiels der Vorsaison auf Paris St. Germain, Borussia Dortmund bekommt es mit Manchester City zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon/Schweiz. Im Halbfinale ist ein deutsches Duell möglich.

Bayern trifft im Viertelfinale auf PSG

Die Runde der letzten Acht wird am 6./7. und 13./14. April gespielt, das Endspiel findet am 29. Mai in Istanbul statt. Der BVB steht erstmals seit 2017 im Viertelfinale.

SID