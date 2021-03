Titelverteidiger Bayern München ist für Sportwettenanbieter nicht der Topfavorit auf den Triumph in der Champions League. Nach der Auslosung der Viertelfinals sieht bwin den Premier-League-Tabellenführer Manchester City um Pep Guardiola mit einer Quote von 3,25 vorn. Bei einem Triumph des deutschen Rekordmeister erhält man 4,50 Euro für einen Euro Einsatz.

Sportwetten: Manchester City Favorit in Champions League

Schafft Borussia Dortmund den Coup, gibt es das 26-Fache des Einsatzes zurück. Schon im Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City ist der BVB mit einer Quote von 6,00 klarer Außenseiter. Für einen Bayern-Sieg gegen Paris St. Germain in München gilt eine Quote von 1,65.

SID