Das Viertelfinale der UEFA-Champions-League wurde am Freitag im Schweizer Nyon ausgelost und brachte vier absolute Kracher. Allen voran das Finale des Vorjahres zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint Germain. Aber auch ein altbekanntes Duell mit vielen Erinnerungen steht in der Runde der letzten acht Mannschaften im Fokus – Real Madrid gegen den FC Liverpool.

FC Bayern München - Paris Saint-Germain

Das Finale 2020 zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint Germain ging bekanntlich an den deutschen Rekordmeister. Die Bayern müssen Neymar, Mbappe & Co. nun schon im Viertelfinale bekämpfen. Auch wenn die Münchner in der deutschen Bundesliga nicht mehr ganz so dominant an der Tabellenspitze stehen, ist die Lage beim Gegner noch etwas bedenklicher. Paris liegt in der französischen Ligue 1 nur auf Rang 2, hnter dem OSC Lille. Doch auch die Verfolger Lyon und Monaco sitzen den Hautstädtern im Nacken. Die Bayern sind also nicht nur auf Grund des Finaltriumphs der Favorit in dieser Begegnung. Falls du bei einer Online-Wette triumphieren möchtest, dann informiere dich über die aktuellen Quoten. Aber auch in Online Casinos kann man sein Glück versuchen und seinen Tag mit möglichen Gewinnen versüßen. Wer die Champions League gewinnen wird, steht aktuell aber noch in den Sternen.

Real Madrid - FC Liverpool

Real gegen Liverpool? Da war doch was. Die meisten Fußballfans werden sich noch gut an das Finale 2018 und das Duell Ramos gegen Salah erinnern. Der Kapitän der Königlichen aus Spanien hatte Liverpools Mo Salah zu Boden gerissen und den Ägypter somit aus dem Spiel genommen. Dafür erntete der Spanier viel Hass und Kritik. Im Viertelfinale kommt es also zur Neuauflage der Reds mit dem königlichen Ballett. Doch der FC Liverpool steckt in der englischen Premier League in der Krise. Nur Rang 6 und fünf Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze macht den Reds gehörig Druck. Zwar liegt Real Madrid in Spanien auch „nur“ auf Rang 3, doch gehen die Spanier als leichter Favorit in die Neuauflage des Endspiels von 2018.

Manchester City - Borussia Dortmund

Für den BVB aus Dortmund hätte es wohl nicht schwerer kommen können. Mit Manchester City hat man den Tabellenführer der englischen Premier League gezogen und ist in diesem Duell wohl der klare Außenseiter. Das Team von Trainer Pep Guardiola dominiert die englische Liga und kassierten in den letzten 26 Spielen nur eine einzige Niederlage (Manchester United). Zuletzt bekamen die „Fohlen“ aus Mönchengladbach die Dominanz der „Skyblues“ zu spüren und verloren im Achtelfinale der Champions League zweimal mit 0:2. Dennoch hofft der BVB eine Überraschung liefern zu können. Leicht wird es für Haaland & Co. allerdings nicht.

FC Porto - FC Chelsea

Das Duell der Außenseiter. Der FC Porto und der FC Chelsea schienen wohl nicht im engeren Favoritenkreis der Fußballexperten auf. Doch vor allem der FC Porto hat sich, nachdem Achtelfinal-Triumph gegen Juventus Turin, ins Rampenlicht gespielt. In der heimischen Liga liegen die „Drachen“ allerdings mit zehn Punkten Rückstand auf Tabellenführer Sporting „nur“ auf dem zweiten Rang. Die „Blues“ vom FC Chelsea haben mit Thomas Tuchel wieder auf die Erfolgsspur zurückgefunden. Der deutsche Trainer, der im Dezember noch bei PSG unter Vertrag stand, hat die Londoner auf Rang 8 übernommen und sie in nur drei Monaten wieder unter die Top 4 der englischen Premier League geführt. Chelsea könnte also heuer zu den Überraschungen in der Königsklasse werden.

Die Spieltermine für Viertelfinale, Halbfinale und Finale

Viertelfinale

Hinspiele: 6./7. April

Rückspiele: 13./14. April

Halbfinale

Hinspiele: 27./28. April

Rückspiele: 4./5. Mai

Finale

Samstag, 29. Mai (Atatürk Olympiastadion, Istanbul)