Bayern Münchens Fußballerinnen sind mit ihrem 26. Pflichtspielsieg in Serie ins Halbfinale der Champions League gestürmt. Nach dem 3:0 im Hinspiel gegen den FC Rosengard setzte sich der deutsche Vizemeister auch im zweiten Duell in Malmö mit 1:0 (1:0) durch. In der Runde der letzten Vier kommt es zum Wiedersehen mit Nationalspielerin Melanie Leupolz, die im vergangenen Sommer zum FC Chelsea gewechselt war.

Bayern-Frauen ziehen in das Halbfinale der CL ein

Für den FC Bayern, der noch auf drei Hochzeiten tanzt, ist es die zweite Halbfinal-Teilnahme in der Königsklasse nach 2019. Lea Schüller erzielte das Siegtor für den Bundesliga-Tabellenführer bereits in der 22. Minute.

SID