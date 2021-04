Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan zeigt sich von seinem Ex-Verein Borussia Dortmund vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale beeindruckt. "Sie haben sehr viel Qualität, richtig starke Spieler. An einem guten Tag können sie jede Mannschaft in Europa schlagen", warnte der Mittelfeldstar von Manchester City vor dem Duell in Dortmund am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky).

Ilkay Gündogan hat großen Respekt

Besonders der norwegische Topstürmer Erling Haaland könne "jedem Team wehtun. Seine Zahlen sind herausragend, unglaublich", sagte Gündogan: "Dabei ist er noch so jung. Er hat eine große Zukunft vor sich." Das Hinspiel hat ManCity zu Hause durch ein Tor in letzter Minute 2:1 gewonnen.

Ein Nachteil für den BVB sei die Abwesenheit von Zuschauern. "Ich habe fünf Jahre dort gespielt. Ich weiß, wie unglaublich laut und stimmungsvoll es dort werden kann", sagte er. Er selbst wolle mit seiner Mannschaft "den nächsten Schritt" gehen: Unter Teammanager Pep Guardiola hat es City in den vergangenen vier Jahren noch nicht ins Halbfinale geschafft.

SID