Der frühere Fußball-Nationalspieler Sandro Wagner hat Teammanager Thomas Tuchel vom FC Chelsea in den höchsten Tönen gelobt. "Thomas Tuchel hat es in kürzester Zeit geschafft, die Mannschaft zu einer Einheit zu formen", sagte Wagner dem Streaminganbieter DAZN vor dem Champions-League-Halbfinale der Blues bei Real Madrid am Dienstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN). "Unter Lampard war das taktisch wild, kein Rädchen hat in das andere gegriffen."

Sandro Wagner lobt Arbeit von Tuchel bei Chelsea

Mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger habe Chelsea in der Abwehr einen aggressiven Leader. Aber auch insgesamt verfüge Tuchels Mannschaft über eine "unfassbar breite Palette". Aufpassen müssten die Londoner vor allem auf Karim Benzema. "Er ist in der Form seines Lebens", sagte Wagner.

SID