Teammanager Thomas Tuchel vom FC Chelsea sieht im Champions-League-Finale nicht nur das Privatduell mit seinem Freund Pep Guardiola. "Es ist viel mehr als das", sagte der Deutsche am Freitag: "Ich würde nie sagen, es ist 'Ich gegen ihn'. Das wird kein Tennismatch morgen." Am Samstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) treffen die Blues und Guardiolas Manchester City im Endspiel um den "Henkelpott" in Porto aufeinander.

Thomas Tuchel will den Henkelpott

In das Spiel der Spiele ging Tuchel trotz ruhiger Stimme angriffslustig. "Wir fühlen den Hunger, wir sind nicht zu zufrieden hier zu sein", so der 47-Jährige: "Das wollen wir morgen nach dem Spiel sein. Wir wollen den letzten Schritt machen und den Pokal gewinnen." City gilt nach dem Gewinn der englischen Meisterschaft als Favorit, doch Tuchels defensivstarken Blues werden durchaus Außenseiterchancen eingeräumt.

SID