Die Fußball-Fans können in der kommenden Saison auch am Dienstag die Live-Spiele der Champions League in den Sky Sportsbars sehen. Sky Deutschland hat eine entsprechende Vereinbarung mit Amazon Prime Video für die kommenden drei Spielzeiten der Königsklasse getroffen. Prime Video wird demnach im Gastro-Vertrag von Sky enthalten sein.

CL: Sky Deutschland schließt Vereinbarung mit Amazon (Foto: SID)

Ab dieser Saison hat sich Amazon Prime für drei Jahre die exklusiven Übertragungsrechte für das Highlightspiel der Champions League am Dienstag gesichert. Dabei soll, wenn möglich, immer eine deutsche Mannschaft zu sehen sein.

Zudem gibt es im Anschluss an das Spiel jeweils eine Zusammenfassung. Für eine Live-Konferenz besitzt Amazon keine Rechte. Insgesamt umfasst das Paket 16 Spiele live und exklusiv: zwei Play-off-Begegnungen, sechs Gruppenspiele und acht Partien der K.o.-Runde inklusive des Halbfinals.

SID