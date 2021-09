Paris St. Germain muss beim Start in die Champions League am Mittwoch beim FC Brügge (21.00 Uhr/DAZN) ohne den italienischen Europameister Marco Verratti auskommen. Der Mittelfeldspieler fällt nach Angaben des französischen Spitzenklubs wegen einer Prellung am linken Knie für "mindestens zehn Tage" aus.

Marco Verratti fehlt beim Start in die Champions League (Foto: SID)

Neben Verratti fehlen PSG in Belgien Angel Di Maria (Sperre) und Neuzugang Sergio Ramos, der noch an einer Wadenverletzung laboriert. Verratti kann auch am Sonntag in der Ligue 1 gegen Olympique Lyon (20.45) nicht auflaufen. Ob der 28-Jährige bis zum Kracher in der Champions League gegen den englischen Meister Manchester City (28. September) wieder fit wird, ist fraglich.

