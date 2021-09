Julian Nagelsmann will den beeindruckenden Auftaktsieg von Bayern München in der Champions League nicht zu hoch hängen. "Es war das erste Spiel. Es geht um die Wiederholung einer guten Leistung", sagte der Trainer nach dem 3:0 (1:0) des deutschen Fußball-Rekordmeisters beim FC Barcelona zurückhaltend.

Bayern-Coach Nagelsmann (r.) bleibt zurückhaltend (Foto: SID)

"Wenn wir weiter so spielen, werden wir in die K.o.-Phase kommen, das ist das erste Ziel. Dann geht es darum, wieder so eine Leistung zu zeigen und dass wir uns weiterentwickeln", betonte Nagelsmann. Nur dann "sind wir einer der Favoriten - wenn nicht, nicht."

Aber, ergänzte der Coach, "wir probieren, einer zu sein. Jeder hat große Lust, noch öfter vor dieser Werbebande zu sitzen." Das nächste Mal ist dies bei Nagelsmann am 29. September gegen Dynamo Kiew der Fall, der dritten Gruppengegner ist Benfica Lissabon.

Wie Nagelsmann wollte auch Joshua Kimmich noch nicht zu weit denken. Nach dem 5:0 in der Bundesliga gegen Hertha BSC sei es erst "unser zweiter souveräner Sieg" gewesen, gab er bei Amazon zu bedenken: "Wir hatten ein paar wilde Spiele. Die Tendenz wird besser, ich hoffe, dass wir daran anknüpfen können."

