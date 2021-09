Nach den Qualifikationsrunden ist es nach dem ersten Gruppenspieltag der inzwischen wieder drei Fußball-Europacup-Wettbewerbe in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) wieder ernst geworden. Deutschland belegte in der Saisonwertung der ersten Gruppenpartien den dritten Platz.

UEFA-Ranking: Deutschland belegt dritten Platz (Foto: SID)

Die Sieger waren die Engländer, die 1,429 Punkte einheimsten (Zwei-Punkte-Regel, geteilt durch die Anzahl der ursprünglich teilnehmenden Mannschaften – also auch in der Qualifikation gescheiterte Teams belasten noch das nationale Kontingent).Spanien drängte die Bundesliga hauchdünn auf Platz drei ab (1,143 gegen 1,142), aber die wiederum nahm ihre Aufholjagd auf den Gesamt-Tabellendritten Italien (nur 0,857 Punkte) wieder in Angriff.

Frankreich, das mit Portugal wieder einmal den Platz getauscht hat, bleibt mit über 17 Punkten Rückstand – mehr, als das Land jemals in den letzten fünf Jahren erreicht hat – auf sicherer Distanz. Damit sind die vier Champions-League-Startplätze Deutschlands auch in Zukunft nicht gefährdet, vorausgesetzt, die Teilnahme-Bedingungen werden in Zukunft nicht verändert.

Die UEFA-Fünfjahreswertung nach dem ersten Spieltag der drei Europacup-Wettbewerbe in der Saison 2021/22 (maßgebend für die Verteilung der Startplätze in 2023/34).

Land 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Gesamt

1. England 20,071 22,642 18,571 24,357 3,857 89,498

2. Spanien 19,714 19,571 18,928 19,500 4,000 81,713

3. Italien 17,333 12,642 14,928 16,285 3,428 64,616

4. Deutschland 9,857 15,214 18,714 15,214 3,642 62,641

5. Frankreich 11,500 10,583 11,666 7,916 3,416 45,081

6. Portugal 9,666 10,900 10,300 9,600 4,083 44,549

7. Niederlande 2,900 8,600 9,400 9,200 4.800 34,900

8. Österreich 9,750 6,200 5,800 6,700 3,800 32,250

9. Schottland 4,000 6,750 9,750 8,500 2,300 31,300

10. Russland 12,600 7,583 4,666 4,333 1,700 30,882

