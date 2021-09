Star-Stürmer Zlatan Ibrahimovic fehlt dem italienischen Top-Klub AC Mailand auch in der Champions League gegen Atletico Madrid. Dies teilte Trainer Stefano Pioli auf der Pressekonferenz am Montag mit. Demnach werde der 39-Jährige wegen seiner Achillessehnenreizung wohl nicht nur im Heimspiel gegen den spanischen Meister am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN), sondern auch in der Liga am Sonntag gegen den AC Florenz ausfallen.

Milan: Ibrahimovic muss auch gegen Atletico aussetzen (Foto: SID)

Ein Comeback nach der Länderspielpause sei derzeit das "wahrscheinlichste" Szenario, sagte Pioli. Ibrahimovic spielte in dieser Saison erst 30 Minuten. Nachdem der Schwede zu Beginn der Spielzeit wegen einer Knie-Operation ausgefallen war, plagen ihn seit seinem einzigen Einsatz am 12. September die Achillessehnenprobleme.

SID