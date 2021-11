DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund reist laut Sportwettenanbieter bwin als leichter Favorit zum Champions-League-Gruppenspiel bei Sporting Lissabon (Quote 2,87). Mit einem Sieg (Quote 2,30) würde der BVB den Achtelfinaleinzug hinter dem bereits qualifizierten Spitzenreiter Ajax Amsterdam klarmachen.

Wettenanbieter sieht BVB gegen Sporting im Vorteil (Foto: SID)

Nach dem ersten Punktgewinn traut der Buchmacher RB Leipzig nun auch den ersten Sieg in der laufenden Königsklasse zu. Bei Hinspiel-Sieger Brügge (Quote 3,40) erwartet bwin die Leipziger mit einer Quote von 2,05 klar im Vorteil.

Bereits am Dienstag kann Bayern München trotz der corona-bedingten Ausfälle entspannt in die Ukraine reisen. Der Gruppenerste ist mit einer Quote von 1,26 klarer Favorit bei Schlusslicht Dynamo Kiew (Quote 11,50).

Noch alles offen ist in Gruppe G, wo der VfL Wolfsburg am Dienstag als Außenseiter nach Sevilla (Quote 1,77) reist. Bei einem Sieg der Wölfe zahlt bwin für 10 Euro Einsatz 47,50 Euro zurück.

SID