In der UEFA Champions League geht es in den beiden verbleibenden Runden um den Einzug ins Achtelfinale. Der FC Salzburg hat als einziger Vertreter Österreichs gute Chancen, erstmals in die K.O.-Runde einzuziehen. Doch welche Nation bzw. Liga hat die besten Karten, wenn es um die Anzahl an Vertretern im Achtelfinale geht? Wir haben versucht, die Lage einzuschätzen und die Teams zu vergleichen.

England

Die Engländer haben, wie auch schon in den letzten Jahren, neben Spanien die stärksten Vertreter in der Königsklasse. Der FC Liverpool ist in Gruppe B bereits fix für die K.O.-Runde qualifiziert. Mit zwölf Punkten aus den bisherigen vier Spielen sind die Reds Tabellenführer und schon sicher weiter. In Gruppe A führt Manchester City (9 Punkte) vor PSG (8). Im direkten Duell können die Skyblues mit einem Punkt das Ticket für die nächste Runde buchen. Manchester United ist zwar auch auf Platz eins der Gruppe F, doch mit sieben Punkten ist man noch nicht durch. Villarreal (7), Atalanta Bergamo (5) und die Young Boys aus Bern (3) können allesamt noch an CR7 & Co. vorbeiziehen. Der FC Chelsea steht in Gruppe H auf Rang zwei und kann sich, mit einem Remis gegen Tabellenführer Juventus, bereits für das Achtelfinale bereit machen.

Spanien

Auch die Spanier sind wie fast jedes Jahr mit starken Auftritten im Kreise der Favoriten vertreten. Real Madrid hat sich nach dem blamablen Auftritt gegen Sheriff Tiraspol erfangen und führt mit neun Punkten die Gruppe D an. Fix qualifiziert ist man allerdings noch nicht. Im nächsten Antreten gegen den FC Sheriff muss ein Sieg her. Der FC Barcelona kämpft in den letzten Monaten mit der eigenen Identität. Nach dem Abgang von Lionel Messi oder Antoine Griezmann hat man noch nicht zu einem neuen Stil gefunden. Mit sechs Zählern steht man klar hinter dem FC Bayern München und muss gegen Benfica um das Achtelfinale streiten. Im direkten Duell (Dienstag, 21 Uhr) könnte also schon eine Entscheidung fallen. Atlético Madrid muss ebenfalls um das Achtelfinale zittern. Mit lediglich vier Punkten ist man in der Gruppe B nur auf Rang drei hinter dem FC Porto, der einen Punkt mehr auf dem Konto hat. Eine etwas bessere Ausgangsposition hat der FC Villarreal, der hinter Manchester United gelegen noch alles in der eigenen Hand hat. Der FC Sevilla ist in der Salzburg-Gruppe Tabellenletzter und muss wohl die beiden verbleibenden Spiele gegen Wolfsburg und Salzburg gewinnen um die Chance am Leben zu erhalten.

Deutschland

Allen voran steht der FC Bayern München. Der Champions-League-Sieger von 2019/20 hat in Gruppe E alle vier Spiele gewonnen und steht fix in der K.O.-Runde. Borussia Dortmund musste zuletzt zwei bittere Pleiten gegen Ajax Amsterdam verdauen. Mit sechs Zählern liegt man so deutlich hinter den Niederländern und punktegleich mit Sporting Lissabon auf Rang zwei. Der VfL Wolfsburg hat sich mit einem heimsieg gegen den FC Salzburg noch mal ins Gespräch gebracht. Die Niedersachsen müssen in dieser Woche (Dienstag, 21 Uhr) beim FC Sevilla antreten und auf Punkte hoffen. Bei einer Niederlage könnte der Zug Richtung Achtelfinale schon abgefahren sein. RB Leipzig ist hingegen schon raus aus dem Achtelfinalrennen und kann nur noch um Platz drei gegen Club Brügge kämpfen um zumindest in die Europa League umziehen zu können.

Italien

Die italienischen Vertreter sind ebenfalls mit vier Vertretern angetreten und haben zumindest Juventus Turin fix im Achtelfinale. Die „Alte Dame“ konnte bislang alle vier Spiele für sich entscheiden und somit auch die Experten etwas überraschen, nachdem es in der Serie A ja noch nicht ganz rund läuft. Inter Mailand hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten erholt und sich aus den letzten drei Spielen sieben Punkte gesichert. Somit ist sogar noch der Gruppensieg vor Real Madrid möglich. Jedoch muss man das Überraschungsteam FC Sheriff weiterhin im Blick behalten, die nur einen Punkt dahinter lauern. Atalanta Bergamo steht in der ausgeglichenen Gruppe F auf Rang drei. Auf Leader Manchester United fehlen allerdings nur zwei Punkte. Damit ist für Zapata & Co. von Platz eins bis Platz vier noch alles möglich. Die geringsten Aufstiegschancen der Italiener hat der AC Milan. Die Mannschaft rund um Superstar Zlatan Ibrahimovic liegt mit nur einem Punkt am Tabellenende. Mit zwei vollen Erfolgen ist aber ein Aufstieg noch möglich. Doch das Auswärtsspiel gegen Atlético und das Heimspiel gegen den FC Liverpool zu gewinnen wird alles andere als einfach.

Der Rest Europas

Stärkster Vertreter der restlichen Kandidaten ist sicher Paris Saint Germain, die in Gruppe A noch alle Chancen auf den Gruppensieg haben. Am Mittwoch um 21 Uhr wird dieses Unterfangen im Duell mit Manchester City entschieden. Überraschend stark präsentierte sich auch Ajax Amsterdam. Die Niederländer wiesen den BVB zweimal deutlich in die Schranken und haben ihr Achtelfinalticket bereits fix in der Tasche. Weitere mögliche Achtelfinalteilnehmer könnten der OSC Lille (Frankreich), Benfica, Sporting (beide Portugal), sowie der moldawische Vertreter FC Sheriff und mit geringen Chancen auch noch die Young Boys aus Bern in der Schweiz und natürlich der FC Red Bull Salzburg sein, der noch einen Punkt benötigt.

Fazit

Die Möglichkeit, dass der nächste Champions-League-Sieger aus England kommt ist am höchsten. Doch auch Spanien und Italien haben noch ihre Kandidaten im Rennen. PSG und der FC Bayern gehören aber ebenso zum Kreis der großen Favoriten.

Foto-Credits: Imago