Robert Lewandowski zeigte auch im heutigen Champions-League-Auswärtsspiel des FC Bayern München gegen Dinamo Kiew seine ganze Klasse und hat seine Mannschaft mit einem herrlichen Treffer in Führung gebracht. In der 14. Minute setzte der polnische Weltklasse-Stürmer zum Fallrückzieher an und versenkte diesen sehenswert im Tor der Ukrainer.

Für den 33-Jährigen war es bereits das neunte Tor in der laufenden Champions-League-Saison.

Das Traumtor von Lewandowski im Video

Foto: SID