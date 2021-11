Startelf-Debüt für Yusuf Demir in der UEFA Champions League: Der 18-jährige Österreicher darf im heutigen Heimspiel des FC Barcelona gegen Benfica Lissabon von Beginn an ran. Damit ist Demir unter Neo-Coach Xavi direkt in die CL-Startelf gerutscht. Seinen letzten Einsatz in der Königsklasse absolvierte Demir Mitte September beim 0:3 gegen Bayern.

Foto: Harald Dostal