Yusuf Demir schrammte bei seinem Startelf-Debüt in der Champions League haarscharf an seinem ersten Treffer in der Königsklasse vorbei. Der 18-jährige Österreicher visierte im Heimspiel des FC Barcelona gegen Benfica Lissabon kurz vor der Pause aus halbrechter Position im Strafraum das lange Eck an, scheiterte aber an der Latte.

Der Lattenschuss von Demir im Video

ديمير يا الهييي pic.twitter.com/Vx6cG5mfG7 — Bilal HD (@bilalsan15) November 23, 2021

Foto: Screenshot