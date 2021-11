Marin Pongracic ersetzt beim vorgezogenen Gruppen-Endspiel von Borussia Dortmund in der Champions League bei Sporting Lissabon (21.00 Uhr/DAZN) den rotgesperrten Abwehrchef Mats Hummels. Zudem überraschte Trainer Marco Rose mit der Hereinnahme von Reinier für den positiv auf das Coronavirus getesteten Thorgan Hazard.

Champions League: Pongracic startet für den BVB (Foto: SID)

Mit einem Sieg hätte der BVB zum vierten Mal in Folge das Achtelfinale in der Königsklasse erreicht. Bei einer Niederlage mit mindestens zwei Toren Unterschied hätte der DFB-Pokalsieger keine Chance mehr auf die K.o.-Runde in der Königsklasse.

SID