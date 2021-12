Inmitten der Corona-Pandemie darf sich Bayern München über einen warmen Geldregen aus den prall gefüllten Geldtöpfen der Champions League freuen. Durch seine sechs Siege in den sechs Spielen der Gruppenphase sind dem deutschen Rekordmeister mit dem Einzug in das Achtelfinale bereits knapp 78,5 Millionen Euro an Prämien der Europäischen Fußball-Union (UEFA) sicher.

Bayern München freut sich über einen warmen Geldregen (Foto: SID)

Allein für den Einzug in der Achtelfinale erhielt der FC Bayern 9,6 Millionen Euro. Hinzu kommt für jeden der sechs Siege in der Vorrunde eine Prämie von 2,8 Millionen Euro. Als Startgeld hatten die Münchner 15,64 Millionen Euro erhalten, außerdem eine Summe von 36,46 Millionen Euro, die sich nach dem Europacup-Abschneiden der vergangenen zehn Jahre richtet.

Hinzu kommen am Ende der Saison die Einnahmen aus dem sogenannten Marktpool: In diesem Fall profitiert der FC Bayern vom vorzeitigen Ausscheiden der drei nationalen Konkurrenten Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg und RB Leipzig.

Allerdings muss der Klub auch auf seine üblichen Zuschauereinnahmen verzichten, sie belaufen sich pro ausverkauftem Heimspiel auf etwa vier Millionen Euro.

Bei einem Vorstoß bis ins Finale könnten die Bayern diese Einnahmeverluste allerdings abmildern. Ein Einzug ins Viertelfinale brächte weitere 10,6 Millionen Euro, die Halbfinalteilnahme 12,5 Millionen Euro. Als Finalist bekämen die Münchner zusätzlich 15,5 Millionen Euro, als Champions League-Sieger noch einmal 4,5 Millionen Euro.

SID