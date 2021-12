Bayern München ist für die deutschen Fußballfans der Favorit auf den Titelgewinn in der Champions League. Dies ergab eine Umfrage der Voting-Plattform FanQ im Auftrag des SID. Demnach sahen 62,9 Prozent der Befragten den deutschen Rekordmeister vor der Achtelfinal-Auslosung am Montag vorn.

Fans sehen FC Bayern als Favorit auf den Titelgewinn (Foto: SID)

Als stärksten Konkurrenten schätzten 16 Prozent der mehr als 1100 befragten Anhänger den FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp ein.

Im Ranking des besten Spielers der CL-Gruppenphase sprang Robert Lewandowski auf Platz eins. Mit 41,9 Prozent rangiert der Torjäger der Weltfußballer vor Sebastian Haller von Ajax Amsterdam (23 Prozent).

Als "größte Enttäuschung" der Königsklassen-Gruppenphase werteten 56,9 Prozent unterdessen das Aus von Borussia Dortmund. Den Westfalen trauen die Fans nun aber einen Triumph in der Europa League zu - von den drittplatzierten Teams der CL-Gruppenphase sind die Schwarz-Gelben für 39,8 Prozent am ehesten in der Lage, die Europa League am Ende zu gewinnen.

SID