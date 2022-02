Fußball-Rekordmeister Bayern München hat trotz misslungener Generalprobe beim VfL Bochum (2:4) gute Chancen auf den Champions-League-Titel in dieser Saison. Vor dem Auftakt in die K.o.-Runde notiert der Sportwettenanbieter bwin die Münchner mit einer Titelquote von 4,50 unmittelbar hinter Top-Favorit Manchester City (3,75), aber vor dem FC Liverpool (5,50) und Titelverteidiger FC Chelsea (7,50).

Trotz Niederlage in Bochum klarer Favorit gegen Salzburg (Foto: SID)

Auf dem Weg ins Viertelfinale sind die Bayern am Mittwoch klarer Favorit gegen RB Salzburg. Beim Gastspiel in der Mozartstadt sind die Münchner mit Siegquote von 1,34 klarer Anwärter auf das Weiterkommen gegen den österreichischen Serienmeister (Quote 8,25). Ein Remis im Hinspiel ist mit einer Quote von 5,25 notiert.

SID