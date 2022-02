Endlich ist es wieder soweit! Das Achtelfinale der UEFA Champions League hat begonnen und in den großen Stadien Europas ertönt endlich wieder die Hymne der Königsklasse. Die ersten Teams haben in Teil 1 des Achtelfinales bereits vorgelegt, darunter auch RB Salzburg. Wir werfen einen Blick auf die Champions League und schauen, wie die KO-Runde bislang verläuft.

Ein Achtelfinale in Etappen

Der erste Teil des Achtelfinales ist absolviert. Da die Runde der letzten 16 Mannschaften über einen Zeitraum von gut vier Wochen ausgetragen wird, haben am Dienstag und Mittwoch zunächst die ersten acht Mannschaften vorgelegt. In der kommenden Woche spielen die weiteren acht Teams das Hinspiel des Achtelfinales aus. Die letzten Rückspiele der Runde der letzten 16 Teams stehen dann am 16. März an.

Sporting lässt gegen City Federn

Los ging es am Dienstag mit BVB-Schreck Sporting Lissabon gegen Manchester City. Die Portugiesen hatten sich in der Gruppe gegen die Borussia durchgesetzt und den zweiten Platz geholt. City hingegen hat die Hammergruppe A mit PSG, Leipzig und Brügge gewonnen. Im Hinspiel des Achtelfinales haben die Skyblues ihren Status als Topfavorit auf den Titel eindrucksvoll mit einem 5:0 untermauert. Wer jetzt noch auf die City setzen will, findet hier die besten Buchmacher. Der Einzug in die nächste Runde dürfte auf jeden Fall nur Formsache sein. Doch das große Ziel ist ganz klar der langersehnte Triumph in der Champions League.

PSG siegt spät gegen Real

Große Namen gab es am Dienstagabend auch im Parc des Princes zu sehen. Das Duell Paris Saint-Germain gegen Real Madrid würde sicher auch eine gute Finalpaarung abgeben. Nun treffen die beiden Starensembles schon im Achtelfinale aufeinander. Die Hausherren waren über 90 Minuten lang das bestimmende Team, schafften es allerdings lange Zeit nicht, die Entscheidung herbeizuführen. Lionel Messi vergab zwischenzeitlich sogar einen Strafstoß. Erst in der letzten Minute der Nachspielzeit setzte sich Kylian Mbappé mit einer Leistung des Willens durch und erzielte den golden Treffer zum 1:0. In zwei Wochen steht dann das Rückspiel im Bernabeu-Stadion an.

Salzburg bringt Bayern an den Rand einer Niederlage

Erstmals in der Vereinsgeschichte ist RB Salzburg in das Achtelfinale der Champions League eingezogen. Hier geht es nun gegen den großen FC Bayern. Am Mittwoch stand das Hinspiel in Österreich auf dem Programm. Von Beginn an machten die Bullen enorm Druck und attackierten den deutschen Rekordmeister früh. Dadurch resultierte dann auch die frühe Führung durch Junior Adamu in der 21. Minute. Erst in der zweiten Halbzeit erlangte der FCB mehr Kontrolle über das Spiel. Und trotzdem blieb Salzburg gefährlich. Zwischenzeitlich gab es sogar die Chance auf das 2:0. Doch letztlich war es Kingsley Coman, der in der Nachspielzeit für den schmeichelhaften Ausgleich der Bayern sorgte. Mit dieser Leistung braucht sich Salzburg in zwei Wochen in der Allianz Arena nicht vor den Hausherren zu verstecken.

Liverpool siegt glücklich in Mailand

Das zweite Spiel am Mittwochabend war ebenfalls ein Duell zweier großer Traditionsclubs. Inter Mailand empfing den FC Liverpool. Während Inter erstmals seit langer Zeit wieder in der KO-Runde der Königsklasse vertreten ist, sind die Reds hier mittlerweile ein Dauergast. Dementsprechend gilt die Mannschaft von Jürgen Klopp auch als Favorit auf das Weiterkommen. Daran lässt auch das 2:0 aus dem Hinspiel keinen Zweifel – auch wenn das Ergebnis den Spielverlauf nicht ganz genau wiedergibt. Erst spät sorgten Firminho und Mo Salah für die Führung. Der Sieg sollte ganz nebenbei auch noch eine historische Marke für Klopp werden. Es war der fünfzigste CL-Sieg des deutschen Trainers. Damit steigt er in eine Riege mit Größen wie Pep Guardiola oder José Mourinho auf.

Das sind die weiteren Partien des Achtelfinals

Die ersten vier Partien des Achtelfinals sind absolviert. Diese vier Begegnungen stehen in der kommenden Woche auf dem Programm:

Chelsea FC gegen LOSC Lille

FC Villarreal gegen Juventus Turin

Benfica Lissabon gegen Ajax Amsterdam

Atletico Madrid gegen Manchester United

Endlich rollt der Ball wieder in der Königsklasse des Fußballs. Freut euch auf spannende Europapokalnächte in der Champions League!