Toni Kroos droht für das Champions-League-Rückspiel des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid gegen Paris St. Germain am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) auszufallen. Trainer Carlo Ancelotti bestätigte am Freitag, dass der 2014er-Weltmeister zumindest in der Liga gegen Real Sociedad San Sebastian am Samstag wegen einer Oberschenkelverletzung fehlen wird.

Real gegen PSG wohl ohne Kroos (Foto: SID)

Real muss im Achtelfinal-Rückspiel gegen PSG ein 0:1 aufholen. Kroos werde "fünf oder sechs Tage Pause" benötigen, berichtete Ancelotti, er äußerte sich aber zuversichtlich. Auch Mittelfeldspieler Federico Valverde sei angeschlagen, der Uruguayer werde allerdings zum PSG-Spiel fit sein.

SID