0:1 Hinspiel in Paris verloren, dabei klar unterlegen, 0:1 im Retourmatch bis zur 60. Min....für Real war das Championsleague-Viertelfinale in weite Ferne gerückt! Was dann kam war "Madrids magische Nacht von Bernabeau"...und Karim Benzema! Dank dem Hattrick vom überragenden Franzosen kippte Real Madrid das begeisternde Match gegen Paris SG und steigt ins Königsklassen-Viertelfinale auf. Auch Reals Abwehrchef David Alaba aus Wien im Freudentaumel. Für PSG um sein Star-Ensemble Mbappe, Neymar und Messi ist dagegen der Traum vom Finale daheim am 28. Mai in Paris geplatzt.

Happyend für Real: Der Wiener David Alaba herzt Madrids Matchwinner Karim Benzema, der mit seinem Hattrick das Spiel und Achtelfinal-Duell gegen Paris SG auf den Kopf stellte.

Wer braucht Kylian Mbappé, wenn er Karim Benzema hat? Mit einem spektakulären Hattrick hat der Kapitän von Real Madrid seinem französischen Nationalmannschafts-Kollegen und Paris Saint-Germain die Grenzen aufgezeigt. "Alter schützt vor Toren" nicht. Der 18-Minuten-Hattrick des 34-jährigen Franzosen (61. Minute, 76., 78.) rettete Real den Einzug ins Viertelfinale und sorgte für den erneuten Königsklassen-K.o. vom finanziell hochkarätigen Paris SG.

Benzema stiehlt Mbappé die Show und setzt Benchmark

Mbappé dagegen war nach seinem 1:0-Siegtreffer im Hinspiel zwar auch diesmal erneut mit dem 1:0 zur Stelle (39.), wobei David Alaba zu passiv war, und bis zur 60. Minute der überragende Akteur im Stadion Bernabeau. Doch dann kam der Auftritt vom fast auf den Tag genau 11 Jahre älteren Benzema (Anm.: Mbappé = 20.12.1998 in Paris geboren; Benzema = 19.12.1987 in Lyon)! Der viermalige Championsleague-Gewinner mit Real Madrid spielte sich in einen (Tor-) Rausch.

Die Madrilenen sind dennoch weiter an einem Sommer-Transfer des 23-jährigen Mbappé dran. Was einen ganz Großen auszeichnet, machte diesmal Benzema deutlich. Große Spieler entscheiden große Spiele. Dazu David Alaba bei DAZN: "Ich glaube, er hat einfach wieder gezeigt, wie wichtig er für uns ist. Was er für Qualitäten mitbringt, ist einfach unfassbar."

34 Jahre und 80 Tage war Benzema alt, als er Mittwochabend mit seinem lupenreinen Hattrick die Königlichen ins Viertelfinale schoss - in diesem Alter war zuvor noch nie einem Spieler in der Königsklasse ein Hattrick gelungen. Für den 94-fachen französischen Teamspieler war es bereits der dritte Hattrick in Europas Elite-Klasse. Der 1,84-Meter große Mittelstürmer ist zudem der erste Akteur überhaupt, der in 18 aufeinanderfolgenden Kalenderjahren (2005 bis 2022) jeweils mindestens einen Treffer in der Champions League erzielt hat.

Karim Benzema (Real Madrid) nach dem Spiel bei SKY: „Ich glaube, diesen Sieg haben wir auch diesem Stadion und diesen Zusehern zu verdanken. Diesen Sieg widme ich ihnen. Es war irrsinnig schwierig, aber wir haben bis zum Schluss gekämpft und dann tatsächlich den Sieg geholt und sind aufgestiegen. Eine große Leistung.“

Chefcoach Carlo Ancelotti (Real Madrid) über Madrids Matchwinner: „Benzema hatte eine schwierige Phase, konnte nicht spielen, aber jetzt ist er wieder zurück und hat gezeigt, dass er ein fantastischer Spieler ist.“

David Alaba (Real Madrid) nach dem Einzug ins Viertelfinale bei SKY: „Es ist uns das gelungen, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten Druck machen. Haben dann zwar das 0:1 bekommen, aber haben uns nicht verrückt machen lassen und wussten, dass ein Spiel 90 Minuten geht. Ist auch positiv. Die zweite Halbzeit war dann magisch. Wir wussten, dass wir mit den Fans im Rücken alles herausholen können. Mit den Fans ist sowas möglich, das hat man heute gesehen.“

Der 29-jährige Wiener über seine Rolle bei den "Königlichen": „Natürlich will ich ich selbst sein, auch mit meinem Spiel Verantwortung übernehmen, der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen und versuchen, der Mannschaft zu helfen, um erfolgreich zu sein.“

Der 91-fache ÖFB-Teamspieler über seine ersten Monate in Madrid: „Wir hatten sicher unsere Höhen und Tiefen, aber stehen gut da in der Liga, haben noch alle Chancen in der Champions League und wollen am Ende des Tages ganz oben stehen. Das ist unser Ziel und dafür werden wir alles in die Waagschale werfen.“

Pochettino: "Dass Tor gegeben wurde, ist unglaublich und unfair"

Dagegen Tristesse im Trikolore-Land und bei Paris Saint-Germain, das bereits zum vierten Mal nach einem Hinspiel-Sieg in einer K.o.-Runde der Championsleague ausscheidet. Was wird nun aus dem mit Katar-Millionen finanzierten Luxuskader? Mbappé wird im Sommer wohl ablösefrei zu Real wechseln. Fraglich was die Südamerikaner Messi, Neymar und Co. machen? Auch für Trainer Mauricio Pochettino wächst der Druck. Der Argentinier wird ohnehin seit langem mit einem Wechsel zu Manchester United in die Premierleague in Verbindung gebracht.

Chefcoach Mauricio Pochettino (Paris SG) nach dem Spiel bei SKY zur Szene beim 1:1-Gegentreffer, als Benzema grenzwertig den italienischen PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma attackierte: „Dass das Tor gegeben wurde, ist unglaublich. Das ist schwierig zu akzeptieren, das ist ein klares Foul. Wir waren bis dahin das bessere Team, aber dadurch hat sich die Emotion im Spiel verändert und die Entscheidung hat Real den Glauben zurückgegeben. Das ist so unfair.“

Foto: IMAGO / Action Plus