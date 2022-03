Die deutschen Fußball-Lehrer Thomas Tuchel (FC Chelsea) und Ralf Rangnick (Manchester United) gehen mit ihren Mannschaften als Favorit in die Rückspiele des Achtelfinals in der Champions League. Die Blues mit den deutschen Nationalspielern Timo Werner, Antonio Rüdiger und Kai Havertz reisen laut bwin nach dem 2:0-Hinspielsieg als Favorit (Quote 1,85) zum Rückspiel zum OSC Lille (Quote 4,40).

Chelsea mit Tuchel bei Wettanbieter Favorit (Foto: SID)

Die Viertelfinal-Quote für Chelsea lautet 1,02, die Franzosen sind mit einer Quote von 11,00 klarer Außenseiter.

Ähnlich sieht es für Rangnicks Team ManUnited gegen Atletico Madrid aus. Nach dem 1:1 im Hinspiel befindet sich die Rangnick-Truppe mit einer Viertelfinalquote von 1,42 beim Sportwettenanbieter klar vorn. Ein United-Sieg ist mit 2,10 notiert, ein Erfolg von Atletico wird mit dem 3,6-fachen des Einsatzes belohnt.

Mit Blick auf den Titel liegt der bereits für die nächste Runde qualifizierte deutsche Rekordmeister Bayern München mit einer Quote von 5,00 im vorderen Favoritenkreis. Top-Favorit für bwin ist Manchester City (Titel-Quote 3,25) vor Jürgen Klopps FC Liverpool (4,50). Verteidigt Chelsea seinen Titel erfolgreich, zahlt der Buchmacher das 9,00-Fache des Einsatzes zurück.

SID