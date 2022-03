Bei der Auslosung heute Mittag in Nyon/Schweiz für das UEFA-Championsleague-Viertelfinale zog der FC Bayern München mit dem Villarreal einen machbaren Gegner, während ÖFB-Teamspieler David Alaba mit Real Madrid auf den Königsklassen-Titelverteidiger FC Chelsea London trifft und frühestens im Finale auf seinen Ex-Klub, den deutschen Rekordmeister treffen könnte. Die Auslosung verlief ohne Komplikationen ab.

Für David Alaba und Real geht es gegen den Championsleague-Titelverteidiger FC Chelsea mit dem deutschen Teammanager Thomas Tuchel.

Hier die Viertelfinale Parrungen:

Spiel 1: Chelsea London vs. Real Madrid

Spiel 2: Manchester City vs. Atletico Madrid

Spiel 3: CF Villarreal vs. FC Bayern München

Spiel 4: Benfica Lissabon vs. FC Liverpool

Halbfinale:

Sieger aus Spiel 2 gegen Sieger aus Spiel 1

Sieger aus Spiel 4 gegen Sieger aus Spiel 3

Die Hinspiele im Viertelfinale finden am 5./6. April, die Rückspiele am 12./13. April, statt. Die Halbfinale-Duelle am 26./27. April bzw. 3./4. Mai.

Das Finale wird am Samstag, 28. Mai, ausgetragen. Ursprünglich war als Austragungsort St. Petersburg geplant. Doch wegen des Ukraine-Krieges wurde der russischen Stadt diese Ehre entzogen, die Begegnung wurde in den Prinzenpark nach Paris verlegt.

Erster Kommentar von Thomas Müller, FC Bayern München via Instagram: "Wir haben genau hingeschaut wie Villarreal Juventus Turin besiegt hat im Achtelfinale. Wir haben um jeden Ball zu kämpfen. Doch das ist das große Championsleague-Feeling."

Real & Alaba auf der Jagd nach 14. Henkelpott-Gewinn

Der seit vergangenem Sommer neue Klub von Davida Alaba hat mit Real noch eine "Rechnung" offen, sind die Königlichen doch im Vorjahr im Halbfinale gegen den späteren Championsleague-Sieger FC Chelsea ausgeschieden. Für Ex-Bayern Coach Carlo Ancelotti, amtierender Trainer bei Real Madrid, ist es das 12. Viertelfinale (Rekord mit Alex Ferguson und Pep Guardiola). Zum 10. Mal in 12 Jahren stehen Mittelfeld-Regisseur Tony Kroos und Co. mit Real im Viertelfinale.

Foto: IMAGO