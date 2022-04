Ohne Trainer Carlo Ancelotti ist Real Madrid am Dienstag vor dem Champions-League-Duell beim FC Chelsea in London angekommen. Der 62-Jährige, der Mitte vergangener Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden war, hofft laut spanischen Medien aber noch auf grünes Licht für die Viertelfinal-Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

Carlo Ancelottis Trainereinsatz weiterhin fragwürdig (Foto: SID)

Ancelotti sollte sich am Dienstag einem weiteren PCR-Test unterziehen und könnte im Falle eines negativen Ergebnisses noch nachreisen, hieß es. Beim 2:1-Ligaerfolg bei Celta Vigo am Samstag hatte der Italiener nicht auf der Bank Platz nehmen können.

SID