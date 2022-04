Carlo Ancelotti (62) kann das Team von Real Madrid kurzfristig doch noch im Champions-League-Duell beim FC Chelsea betreuen. Nach einem negativen PCR-Test sollte der Coach der "Königlichen" noch am Mittwochmorgen nach London reisen, dies teilten die Madrilenen bei Twitter mit. Am Abend findet an der Stamford Bridge das Viertelfinal-Hinspiel (21.00 Uhr/DAZN) bei den "Blues" von Teammanager Thomas Tuchel statt.

Carlo Ancelotti reist nun doch zum CL-Spiel bei Chelsea (Foto: SID)

Am Dienstag hatte Ancelotti die Anreise mit dem Team noch nicht gemeinsam antreten können, da er nach seiner Coronainfektion aus der vergangenen Woche noch keine negative Testung nachweisen konnte. Beim 2:1-Ligaerfolg bei Celta Vigo am Samstag hatte der Italiener nicht auf der Bank Platz nehmen können.

SID