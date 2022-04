Bayern Münchens Jungstar Alphonso Davies feiert nach knapp vier Monaten sein Comeback. Der 21 Jahre alte Kanadier steht beim Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Villarreal in der Startaufstellung des Fußball-Rekordmeisters.

Alphonso Davies ist nach monatelanger Pause zurück (Foto: SID)

Der Außenverteidiger hatte wegen einer Herzmuskelentzündung nach einer Corona-Infektion lange aussetzen müssen. Zuletzt hatte Davies vor 110 Tagen beim 4:0 in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg gespielt.

Trainer Julian Nagelsmann hatte bereits am Dienstag die Rückkehr von Davies angedeutet. "Er ist ohne jeglichen Befund, so dass er auch wieder von Beginn an spielen könnte. Das ist im Bereich des Möglichen", sagte Nagelsmann vor dem Abflug nach Spanien.

Insgesamt ändert der Bayern-Coach sein Team nach dem 4:1 in Freiburg auf drei Positionen. Für Tanguy Nianzou, Leon Goretzka und Leroy Sane rücken in Villarreal Davies, Jamal Musiala und Serge Gnabry in die erste Elf.

