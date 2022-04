Thomas Tuchel hat spürbar verärgert auf die überraschend klare Niederlage des FC Chelsea gegen Real Madrid (mit einem starken Alaba) reagiert und sieht nur noch geringe Chancen für sein Team. "Nein. Im Moment nicht, nein", sagte der 48-Jährige nach dem 1:3 (1:2) des Titelverteidigers im Viertelfinal-Hinspiel auf die Frage, ob der Rückstand noch aufzuholen ist: "Weil wir unser Niveau wiederfinden müssen, ich weiß nicht, wo es seit der Länderspielpause ist." Matchwinner war der 3-fache Torschütze Karim Benzema, über den David Alaba hernach bei Sky meinte: „Einfach nur krank, wie er im Moment performt“

Thomas Tuchel war unzufrieden mit seinem Team (Foto: SID)

Schon in der Liga hatten die "Blues" am Samstag eine klare 1:4-Heimniederlage kassiert, nun mussten sie nach teils eklatanten Fehlern drei Treffer des herausragenden Karim Benzema (21./24./46.) hinnehmen und schafften durch Nationalspieler Kai Havertz nur den zwischenzeitlichen Anschluss (40.).

Entsprechend zweifelnd äußerte sich Tuchel zu den Chancen. "Wenn sich die Dinge ändern, vielleicht", sagte der Teammanager: "Aber wie viele Klubs im Weltfußball könnten das schaffen, drei Tore Unterschied? Wie oft kommt das vor?" Die erste Halbzeit sei weit entfernt von den eigenen Standards gewesen. Das Rückspiel um den Halbfinaleinzug steigt am kommenden Dienstag.

Alaba: "Einfach nur krank, wie er im Moment performt"

David Alaba (Real Madrid):

...nach Hinspielsieg in London: „Natürlich sind wir sehr, sehr happy mit der Performance, die wir heute auf den Platz gebracht haben. Wir waren sehr fokussiert, sehr konzentriert und man hat gesehen, dass wir wirklich gut vorbereitet waren.“



…angesprochen auf Karim Benzema: „Es ist einfach nur krank, wie er im Moment performt. Ich sehe ihn jede Woche, wie hungrig er ist und wie er täglich an sich arbeitet. Es wirkt inspirierend und ich bin sehr glücklich, dass er in unseren Reihen steht.“



…über Ausgangslage fürs Rückspiel: „Natürlich gehen wir jetzt mit viel Selbstvertrauen ins Rückspiel. Aber wir müssen konzentriert bleiben. Es ist noch nicht vorbei.“

Triplepacker Benzema: "War magische Nacht"



Karim Benzema (Real Madrid): „Es war eine magische Nacht, wie schon zuletzt im Bernabéu gegen Paris. Wir haben uns diesen Sieg heute wirklich verdient. Wir waren Real Madrid in der besten Ausgabe. Wir haben sehr gut gespielt, bis zur letzten Minute.“

Zu seinem Triple-Pack: „Alle drei Tore waren sehr wichtig. Ich bin sehr zufrieden.“

Lothar Matthäus (Sky Experte): „Real hätte ich, nach der Partie in Paris vor einigen Wochen, auswärts nicht so stark erwartet. Chelsea hat sich zudem mit seinen eigenen Fehlern bestraft. Damit sind sie weit weg von der Titelverteidigung.“

Wahnsinn Benzema: Wie schon im Achtelfinal-Rückspiel vor wenigen Wochen gegen Paris SG (hier: Jubelszene mit David Alaba, Foto IMAGO) erzielte der 34-jährige Franzose schon wieder einen Triple-Pack, darunter zwei prächtige Kopfball-Tore.

Matthäus: "Alaba hat Real-Ikone Sergio Ramos ersetzt"

Deutschlands Rekord-Nationalspieler über David Alaba und dessen ideale Position im Nationalteam: „Ich würde ihn dort spielen lassen, wo er in den letzten Jahren bei Bayern gespielt hat und wo er jetzt bei Real spielt. Der hat dort einen Sergio Ramos ersetzt, eine Ikone bei diesem Verein. Gebt ihm doch diesen fixen Platz in der Innenverteidigung und dann wird er die Mannschaft führen.“

Peter Stöger (Sky Experte):

...zum Spiel in London: „Ein doch sehr verdienter Sieg für Real. Mit dem Anschlusstreffer kam Chelsea zwar nochmals zurück ins Spiel und dann machen sie es dem Gegner so leicht. Wenn du solche Böcke schießt, dann ist es wahnsinnig schwierig, dass du weiterkommst. Chelsea wird dieses Duell nicht mehr drehen können.“



…zu David Alaba: „Er war überragend. Wir nehmen es als selbstverständlich, dass wir so einen Spieler haben. Egal wie lange er bei den Bayern war, er war immer ein Fixposten. Es war immer Platz für ihn in dieser Weltklassemannschaft. Jetzt wechselt er den Klub, mit einer anderen Sprache und ist auch dort wieder ein Fixposten und spielt überragende Leistungen. In Österreich hat er oft noch nicht diesen Stellenwert, den er im Rest der Welt hat, weil wir oft über seine Posten im Nationalteam diskutiert haben. Er ist so ein Klassespieler. Du kannst ihn überall hinstellen und er wird seine Leistung bringen. Heute war es top und hundert Champions League-Spiele sagen eigentlich alles aus.“

Statement-Quelle: Sky

SID / Ligaportal