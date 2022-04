Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München geht am Dienstag trotz der Hinspiel-Niederlage beim FC Villarreal als Favorit in das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League. Bei einem Einzug in die Runde der letzten Vier zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 1,4-fache des Einsatzes. Sollten die Spanier ihren 1:0-Vorsprung in München behaupten können, gibt es das 2,95-fache.

Trotz Hinspiel-Pleite: Bayern Favorit gegen Villarreal (Foto: SID)

Der von Thomas Tuchel angeführte FC Chelsea hat laut dem Buchmacher kaum noch realistische Chancen auf die nächste Runde (Quote 6,5). Nach dem 3:1-Erfolg im Hinspiel sieht bwin Rekord-Champions-League-Sieger Real Madrid deutlich vorne (Quote 1,08).

SID