Obwohl der FC Bayern nach der 0:1-Hinspielniederlage im Championsleague-Viertelfinale gegen Villarreal das Rückspiel vor 70.000 Zuschauern in der Allianz Arena dominierte, steht am Ende nur ein 1:1 und das Aus in der Königsklasse. Das "gelbe U-Boot" aus Spanien war lange abgetaucht, ehe Samuel Chukwueze nur vier Minuten nach seiner Einwechslung den LuckyPunch setzte (88.) und den Underdog ins Halbfinale schoss. Dort trifft der Tabellensiebte von LaLiga auf den Sieger aus FC Liverpool vs. Benfica Lissabon (Hinspiel 3:1 für Liverpool) - heute ab 21 Uhr im Ligaportal-Liveticker. Nachfolgend Statements zum Spiel.

Er kam, sah und scorte: Joker Chukwueze stach und traf nach Morenos Maßvorarbeit mit seinem späten Ausgleichstor (88. Min.) den favorisierten FC Bayern München "mitten ins Herz". Es war der einzige Schuss der Spanier auf´s Tor im Rückspiel. Das "gelbe U-Boot" aus Villarreal steigt sensationell ins CL-Halbfinale auf.

FC Bayern München - FC Villarreal 1:1 (0:0)

12.04.2022, Allianz Arena München-Fröttmaning, Z: 70.000, SR: Slavko Vinčić (Slowenien)

Tore: 1:0 (52., Rechtsschuss) Lewandowski, 1:1 (88., Linksschuss) Chukwueze

Der dreimalige Championsleague-Sieger (plus drei Mal Gewinner des Henkelpotts beim Vorgänger Europapokal der Landesmeister) scheitert damit im wichtigsten europäischen Wettbewerb zum 12. Mal im Viertelfinale. In den vergangenen sechs Spielzeiten war es schon das vierte Mal, dass der FC Bayern im Viertelfinale der Königsklasse oder noch früher ausschied.

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München): „Schon sehr bitter heute. Am Ende muss man sagen, dass wir es im Hinspiel verloren haben. Heute war es eigentlich gut. Dann haben sie diesen einen Moment, wo sie am Ende auch noch den Ball glücklich treffen. Den trifft er gar nicht richtig, deswegen geht der so unhaltbar rein. Sehr bitter heute. Bedeutet, dass ich nicht zufrieden bin. Was es sonst bedeutet, dafür bin ich der falsche Ansprechpartner – weiß ich nicht.“

"Ich weiß nicht, was da auf mich zurollt. Auf jeden Fall einmal Bielefeld in der Liga. Was soll ich machen?", fragte Nagelsmann bei "Amazon Prime" und fügte an: "Angst habe ich nicht, es gibt Schlimmeres."



Manuel Neuer (FC Bayern München): „Wir haben heute das Spiel dominiert und waren die bessere Mannschaft, aber das zweite Tor hat gefehlt. In beiden Spielen war das schlussendlich zu wenig. Wir haben kein schlechtes Gesicht gezeigt heute, aber wir müssen das erstmal auch für uns verarbeiten. Bitter.“

Müller: "Haben gedrückt, gedrückt, gedrückt"

Thomas Müller (FC Bayern München): "Es ist extrem bitter, dass wir trotz dieser Performance ein Gegentor kassieren. Wir haben gedrückt, gedrückt, gedrückt. Ein Gegentor lag auf keinen Fall in der Luft. Dass dieses Spiel hier 1:1 ausgeht, hat der Spielverlauf nicht hergegeben."

Vorstandschef Oliver Kahn (FC Bayern München): "Wir sind im Viertelfinale ausgeschieden. Deswegen werden wir nicht in Tränen ausbrechen. Wir haben nächstes Jahr wieder die Möglichkeit und werden wieder angreifen."

Unglaublich bitter. Wir scheiden aus der Champions League aus.



Emery: "Habe perfekten offensiven Moment genutzt"



Unai Emery (Trainer FC Villareal): „Wir sind happy, stolz und wollen Geschichte schreiben. Dafür sind Spiele wie heute extrem wichtig. Wir haben in beiden Spielen konkurrenzfähig agieren können und auch wenn es heute ein bisschen glücklich war und der Gegner sehr stark war, waren wir in beiden Spielen konkurrenzfähig, hatten auch Geduld und haben dann den perfekten offensiven Moment genützt. Wir hatten einen klaren Plan und wussten, dass wir die Möglichkeit bekommen werden, wenn wir Geduld haben. Am Ende ist es uns auch geglückt. Ist natürlich auch eine riesen Geschichte für mich persönlich. Wir haben daran geglaubt und haben gewusst, dass wir auch die Bayern fordern können. Jetzt haben wir mit unserer Mentalität auch im Halbfinale das Ziel, eine Überraschung zu erreichen.“



Samuel Chukwueze (FC Villareal)...über...

…die Viertelfinal-Sensation: „Es ist meine erste Champions-League-Saison und wir schaffen es gleich ins Halbfinale. Es ist ein Privileg, die Bayern – den großen Favoriten – rauszuwerfen. Unglaubliches Gefühl, vielleicht das beste in meinem Leben.“



…den Konter und seinen Sensations-Treffer: „Da hat wirklich alles zusammengepasst. Wir haben den Moment genützt.“

"Wollen noch einen draufsetzen"

…das Halbfinale: „Wir wollen noch einen draufsetzen. Wenn du die Champions League gewinnen willst, dann musst du eben auch die besten Gegner schlagen. Das ist unser Ziel.“

...Ausscheiden vom FC Bayern: „Das Ausscheiden der Bayern tut dem deutschen Fußball weh, aber die Bayern haben schon nicht in den letzten Wochen performt und es war daher vielleicht nicht die ganz große Überraschung. Sie haben nicht zielstrebig gespielt, hatten auch keine Lösungen, auch das Tor hat ihnen nur kurzfristig eine Sicherheit gegeben und zum Schluss laufen sie in einen Konter rein. Ist einfach diese Verunsicherung, die ich zurzeit beim FC Bayern auf dem Platz feststelle.“

"Haben in 180 Minuten nicht Bayern München gespielt"

…FC Bayern generell: „Es fehlt momentan die Leichtigkeit und auch die Kaltschnäuzigkeit ist im jetzigen Moment nicht mehr so vorhanden. Und vielleicht haben sie es auch nicht unbedingt verdient, weil sie in 180 Minuten einfach nicht Bayern München gespielt haben, wie es hätte sein müssen.“



…vor Spiel Bayern gegen Villareal: „Die Stimmung bei den Bayern ist nicht gut. Nicht nur sportlich, sondern es gibt viele, viele Baustellen und Diskussionen. Auch das Transferthema um Lewandowski ist wieder ein heißes geworden. Ich habe in den letzten Jahren selten so viel Unruhe bei den Bayern gesehen. Aber trotzdem glaube ich daran, dass die heute weiterkommen. Und Villareal ist halt vom Namen her eigentlich nicht der Gegner, wo man ausscheiden darf.“

"Darf nicht passieren, dass du dann in einen Konter läufst"

Peter Stöger (Sky Experte)...über..

...Aufstieg von Villareal: „Schon überraschend, wenn ich mir das ganze Spiel ansehe. Bayern hat dominiert, aber es darf dir nicht passieren, dass du dann in einen Konter läufst.“



…den FC Bayern: „Du musst schauen, dass du nochmals eine halbe Stunde bekommst und in die Verlängerung gehst und dann spielst du es irgendwann einmal fertig. Überraschend, dass sie dann so in einen Konter laufen.“



…vor Spiel FC Bayern vs. Villareal: „Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es für die Bayern laufen wird.“

