Top-Trainer Pep Guardiola darf weiter von seinem ersten Champions-League-Triumph seit elf Jahren träumen (2011 mit dem FC Barcelona im Finale gegen Manchester United) und ist mit Manchester City ins Halbfinale eingezogen. Dem von Guardiola gecoachten englischen Meister genügte im Viertelfinal-Rückspiel ein mühevolles 0:0 beim spanischen Meister Atletico Madrid. In der Runde der letzten Vier geht es für die "Citizens" nun wieder nach Madrid: gegen Rekordchampion Real Madrid mit ÖFB-Teamspieler David Alaba.

Manchester City steht im Halbfinale (Foto: SID)

Eine Woche nach dem 1:0 aus dem Hinspiel hatte Manchester City einige Probleme mit den zweikampfstarken Spaniern, die insbesondere im zweiten Durchgang zu mehreren guten Chancen kamen. Mit etwas Glück überstanden die Gäste die brenzligen Situationen, Guardiola, der seit 2011 auf den Titel in der Champions League wartet, verfolgte die packende Schlussphase teilweise in seiner Coaching Zone kauernd. Atleticos Felipe sah die Gelb-Rote Karte (90.+1).

Anders als im ersten Duell versuchte Atletico, Manchesters Passmaschine mit frühem Anlaufen zu stören. Das hinterließ zunächst durchaus Eindruck - Madrid konnte aus dem guten Beginn aber keinen Nutzen ziehen. Die Spanier erzwangen zwar einige Ballverluste, bei den Zuspielen in die Spitze fehlte es ihnen ebenfalls an Präzision.

Wie es schnell und schnörkellos geht, zeigte Manchester: Am Ende einer starken Kombination traf Ilkay Gündogan (30.) den linken Pfosten, die Gäste erhöhten nun den Druck, der Führungstreffer noch vor der Pause gelang aber auch ihnen nicht.

Atletico stemmte sich im zweiten Durchgang vehement gegen das drohende Aus. Weltmeister Antoine Griezmann (57.) schoss aus 20 Metern knapp vorbei, auch Rodrigo de Paul (70.) verzog aus aussichtsreicher Position. Manchester entglitt zunehmend die Kontrolle.

