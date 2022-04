Mit dem Sieg per Gesamtscore von 6:4 (3:1 in Lissabon, 3:3 an der legendären Anfield Road) des FC Liverpool vs. Benfica Lissabon, wo ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro nur die Bank-Rolle blieb, hat "Reds"-Teammanager Jürgen Klopp zum 4. Mal als Trainer das Championsleague-Halbfinale erreicht. Damit steht der 54-jährige Stuttgarter auf einem Level mit den Erfolgs-Trainern Jupp Heynckes und Ottmar Hitzfeld. Während der FC Liverpool um einen Fan trauert, der am Rande des Königsklassen-Viertelfinal-Rückspiels am Mittwochabend verstarb.

Kein anderer deutscher Trainer hat es bisher häufiger geschafft. Jürgen Klopp (Vertrag beim FC Liverpool bis 30.06.2024) war nach dem Abpfiff des Rückspiel-Spektakels begeistert. "Sollte der Tag kommen, an dem wir uns für ein Halbfinale der Champions League qualifizieren und ich nicht glücklich bin, kommen Sie bitte her und schlagen mich k.o.", meinte der Motivator süffisant nach dem Mittwochabend-Match, wo der Coach groß rotierte (in der Startelf sieben personelle Veränderungen gegenüber dem Sonntag-Premierleague-Gipfeltreffen bei Manchester City), im Interview mit dem Sender BT Sport.

Dass sein Team in der Liverpooler "Festung" Anfield Road eine 3:1-Führung - durch ein Tor von Ibrahim Konaté und zwei Treffer von Roberto Firmino - aus der Hand gegeben hatte und Keeper Alisson mit einer Prachtparade in der Schlußphase gegen den starken Stürmer Darwin Núñez (22 Jahre, Uruguay) gar noch eine mögliche 3:4-Heimniederlage verhinderte, konnte die Freude des Süddeutschen nicht trüben. "Es ist großartig, absolut großartig", schwärmte "Kloppo" nach dem Weiterkommen. Nachsatz: "Es war noch nie so, dass ich so etwas für selbstverständlich nehmen würde. Ich bin richtig, richtig glücklich."

Klopp hat vierte CL-Finalteilnahme im Visier

Es ist das dritte Mal, dass Klopp mit dem FC Liverpool die Runde der letzten Vier erreicht. Zuvor war es ihm als Trainer von Borussia Dortmund gelungen. Bei jeder seiner bisherigen drei Halbfinalteilnahmen gelang ihm auch der Einzug ins Endspiel, wo er mit den Reds 2019 schließlich auch den Sieg im rein englischen Championsleague-Finale gegen Tottenham Hotspur (2:0) feiern konnte.

Ein "englisches Finale" ist auch diesmal möglich am 28. Mai in Paris. Und zwar zwischen den in jüngster Vergangenheit eisernen Rivalen Manchester City & FC Liverpool, die sich erst am vergangenen Sonntag im Gipfeltreffen der Premierleague nach einem mitreißenden Match 2:2 trennten und am kommenden Samstag erneut in Manchester im FA-Cup-Finale gegenüberstehen (Anpfiff: 16:30 Uhr, Etihad Stadium).

Im Halbfinale der Königsklasse haben beide Klubs von der Insel spanische Gegner. Jeweils zunächst daheim empfangen im Hinspiel die "Reds" FC Bayern-Bezwinger Villarreal und die "Citizens" um Coach Pep Guardiola haben Real Madrid mit David Alaba, Guardiolas Ex-Spieler beim FC Bayern München, zu Gast.

Trauer um Fan bei CL-Viertelfinale in Liverpool

Der FC Liverpool trauert um einen Fan, der am Rande des CL-Viertelfinal-Rückspiels gegen Benfica Lissabon am Mittwoch gestorben ist. Wie der englische Kult-Klub am Donnerstag "mit großem Bedauern" mitteilte, fühlte sich der Zuschauer im Stadion plötzlich unwohl, noch bevor die Partie begonnen hatte. Notärzte behandelten den Fan und brachten ihn in eine Klinik, wo er jedoch starb. Nähere Informationen zur Todesursache teilte der Club nicht mit.

"Zuallererst gelten das Mitgefühl und die Gedanken aller im Club der Familie des Fans, seinen Lieben und seinen Freunden", hieß es auf der Vereinswebsite. "Wir bedanken uns bei den Notdiensten für ihren heldenhaften Einsatz und die Notfallhilfe. Unser Dank gilt unseren medizinischen Fachkräften, Stewards und allen Helfern in der Nähe des Vorfalls für ihre Unterstützung."

