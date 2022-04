Das Finale dieser Version wird im Parc des princes in Paris statt in St. Petrisburg ausgetragen. Dieser elegante Pokal wird in diesem Jahr zwischen zwei spanischen und zwei englischen Mannschaften ausgespielt. Wer wird diesen prestigeträchtigen Titel gewinnen? In diesem Artikel werden wir den Weg dieser vier Mannschaften ins Viertelfinale zusammenfassen.

Highlight die Gewonnene Mannschaften in Dienstag

Für Dienstag sind beide spanischen Mannschaften qualifiziert. real de madrid nach einem historischen Spiel . Und Villareal, das überraschend den großen FC Bayern München ausgeschaltet hat. Stöbern Sie und entdecken Sie weitere Aktivitäten

Der Qualifikation von Real Madrid

Karim Benzema, der bereits im Hinspiel einen Hattrick erzielte, schoss Real Madrid in der Verlängerung zum Sieg gegen Chelsea (2:3).Immer auf der Hut vor dem Stolz eines Champions. Real Madrid, das im Viertelfinal-Hinspiel gegen Chelsea mit 1:3 gewann, musste dies am Dienstagabend auf die harte Tour lernen. In einem Santiago Bernabeu, das sich auf eine schöne Gemeinschaft eingestellt hatte, trübten die Blues die Feierlichkeiten, indem sie ein eroberteres Gesicht zeigten und sogar den Rückstand aufholen konnten. Die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung.

Der Qualifikation von Villareal

Bayern München forderte Villarreal im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstagabend heraus. Am vergangenen Mittwoch schockte Villarreal im Hinspiel des Viertelfinales der Champions League die Fußballwelt, als sie dem bis dahin unbesiegten FC Bayern München durch ein schnelles Tor von Arnaut Danjuma (8.) die erste Niederlage zufügten (1:0). Der FCB muss das Blatt wenden.Bayern hoffte heute Abend, sich wieder aufzurappeln. Doch Villarreal machte den Münchnern einen Strich durch die Rechnung, als Chukwueze zwei Minuten vor Schluss den entscheidenden Treffer erzielte. Dieser nutzte einen blitzschnellen Konter und schickte das Gelbe U-Boot ins Halbfinale der Königsklasse. Der FC Bayern ist ausgeschieden.

Highlight die Gewonnene Mannschaften in Mittwoch

Für Mittwoch war es fast logisch und erwartet. Die Qualifikation der beiden englischen Mannschaften Liverpool und Man City

Der Qualifikation von Liverpool

Das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Liverpool und SL Benfica findet am Mittwochabend in Anfield statt.Viertelfinal-Rückspiel der Königsklasse in Anfield am Mittwochabend.Durch Tore von Ibrahima Konaté, Sadio Mané und Luis Diaz hatten die Reds das Hinspiel in Lissabon mit 1:3 gewonnen. Benfica war also heute Abend zu einer Heldentat verdammt, wenn sie ihr erstes C1-Halbfinale seit 1990 bestreiten wollten. In der zweiten Halbzeit traf Roberto Firmino innerhalb von zehn Minuten doppelt (55., 65.) und brachte Liverpool auf die Siegerstraße. Eine Viertelstunde vor Schluss konnte Yaremchuk jedoch noch einmal verkürzen. Der Ukrainer überlief Alisson auf der linken Seite und schloss mit dem linken Fuß kreuz und quer ins leere Tor ab. Das Wunderkind Darwin Nunez erzielte noch ein drittes Tor für sein Team und rundete das spektakuläre 3:3 in Anfield ab.

Der Qualifikation von Man city

Die Colchoneros und die Skyblues blieben torlos, sehr zur Freude der Engländer, die in der letzten Runde der Champions League auf Real treffen werden.Trotz mehrerer Torchancen konnte Atlético Madrid diesmal kein Tor gegen Manchester City erzielen und so sind es die Skyblues, die das Halbfinale dieser Champions League sehen werden, dank des Tores von Kevin de Bruyne, das im Hinspiel erzielt wurde.

Bild: SID