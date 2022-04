Manchester City und der FC Liverpool gehen favorisiert in die Halbfinals der Champions League gegen Real Madrid und den FC Villarreal. Sportwettenanbieter bwin setzt auf ein englisches Finale am 28. Mai in Paris.

ManCity und Liverpool Favoriten bei Wettanbieter (Foto: SID)

City empfängt Rekordsieger Real zum Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime). Die Buchmacher sehen das Team um den deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan mit einer Sieg-Quote von 1,5 klar vor den Königlichen um Toni Kroos (6,25).

Noch deutlicher sind die Rollen im anderen Halbfinale verteilt. Ein Sieg von Teammanager Jürgen Klopp und den Reds gegen Bayern-Bezwinger Villarreal am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) ist mit der Quote 1,26 dotiert. Bei einem Überraschungserfolg der Gäste gibt es das 11,5-fache des Einsatzes zurück.

SID