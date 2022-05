Real Madrid geht wie erwartet mit Toni Kroos in der Startelf in das Champions League-Finale gegen den FC Liverpool - ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Der 32-jährige Deutsche kann in St. Denis in Paris zum 5. Mal den wichtigsten Wettbewerb des europäischen Vereinsfußballs gewinnen. Bislang ist dies nur Cristiano Ronaldo gelungen. Allerdings stehen insgesamt acht Real-Profis vor ihrem 5. Titel. Comeback nach seiner Adduktorenverletzung für den österreichischen Teamspieler David Alaba, der zum 3. Mal den "Henkelpott" in die Höhe heben könnte (zuvor zwei Mal mit dem FC Bayern München).

Liverpools Teammanager Jürgen Klopp aus Deutschland, dessen Team heute sein 63. (!) Pflichtspiel der Saison absolviert, kann wie erhofft auf die zuletzt angeschlagenen Thiago und Fabinho setzen, beide stehen in der Startelf.

Die Aufstellungen:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Thiago - Salah, Mane, Diaz. - Trainer: Klopp

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Kroos, Casemiro - Valverde, Benzema, Vinicius. - Trainer: Ancelotti

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

Kuriosum am Rande: im fünften Champions League-Finale en suite steht mit Jürgen Klopp und zuvor Thomas Tuchel (Chelsea + Paris SG) ein ehemaliger Coach vom deutschen Bundesligisten FSV Mainz in der Coachingzone.

Und: es treffen zwei Finalisten aufeinander, die nicht als jeweilige Meister ihres Landes in diese Saison der Königsklasse starteten. Der FC Liverpool wurde - wie auch heuer - Vizemeister hinter Manchester City und Real Madrid hatte in der vergangenen Saison Lokalrivale Atletico den Vortritt zu lassen.

