Nach dem Triumph in der Champions League treffen Real Madrid mit Abwehrchef David Alaba und Ex-Weltmeister Toni Kroos im Supercup der Europäischen Fußball-Union (UEFA) auf Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt mit dem österreichischen Chefcoach Oliver Glasner und ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger. Die Partie findet am Mittwoch, den 10. August 2022 in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt.

Für Kroos (l.) und Co. geht es nun gegen Frankfurt

Der spanische Meister Real setzte sich im Finale der Königsklasse mit 1:0 gegen den FC Liverpool durch, die Eintracht hatte in der vergangenen Woche das Europa-League-Endspiel gegen die Glasgow Rangers im Elfmeterschießen gewonnen.

