Mit dem 1:0-Sieg im Champions League-Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid am späten Samstagabend im Stade de France in Paris feierte ÖFB-Teamspieler David Alaba seinen dritten Titel in der Königsklasse. Zuvor zwei Mal mit dem FC Bayern München (2013 + 2020) und nun gleich in seiner ersten Saison mit den "Königlichen" aus der spanischen Hauptstadt. Nachfolgend Statements vom 29-jährigen Wiener und achtmaligen Fußballer des Jahres in Österreich sowie weiteren Protagonisten & Experten. Nebenbei äußert sich auch Ex-ÖFB-Teamspieler Zlatko Junuzovic im Sky-Studio über seine Zukunft.

„Wenn der gegnerische Torwart Man of the Match ist, weißt du, dass irgendetwas falsch läuft“

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool): „Ich bin wahrscheinlich der Einzige im Moment, der großen Stolz verspürt trotz dieser Niederlage. Ich bin einfach sehr zufrieden und stolz auf diese Saison, auch wenn es sich nicht so anfühlt, weil wir gerade gar nichts in den Händen haben. Die Jungs haben aber alles gegeben. De facto ist es so, um die Champions League zu gewinnen, musst du Tore schießen. Das haben wir heute nicht zusammengebracht. Wenn der gegnerische Torwart Man of the Match ist, dann weißt du, dass irgendetwas anders und falsch läuft.“



Carlo Ancelotti (Trainer Real Madrid) …über...

...den Sieg: „Ich kann es nicht glauben. Ich kann es einfach nicht glauben. Es war eine fantastische Saison. Heute war es ein richtig schwieriges Spiel. Wir haben gelitten, vor allem in der ersten Hälfte. Aber dann am Ende, mit all diesen Spielen, die wir hinter uns gebracht haben auf eine unglaubliche Art und Weise, haben wir den Henkelpott verdient geholt.“

„Bin ein Rekordmann“

…die Saison: „Ich bin ein Rekordmann. Das ist einfach so. Ich hatte hier eine fantastische Saison. Wir haben einen tollen Klub. Wir haben sehr viel Qualität, auch viel Mentalität im Team. Es ist ein großer Klub. Die Saison war einfach top.“



…die Champions League: „Es waren schon sehr viele Spiele dabei, die richtig schwierig waren. Die Fans haben uns immer unterstützt und ich bin sehr froh, dass sie jetzt glücklich sein können.“



…die Leistung von Torhüter Thibaut Courtois: „Einfach unglaublich und ich kann es nicht glauben.“



David Alaba (Real Madrid): „Was soll ich sagen, wirklich unfassbar und unglaublich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wenn ich ehrlich bin. Es ist unglaublich, wenn man sich das Jahr anschaut, wie wir immer wieder gekämpft haben, was für ein Charakter wir bewiesen haben und auch heute wieder, wie wir als Team aufgetreten sind bis zur letzten Minute. Ich bin so so so glücklich. Es ist schwer in Worte zu fassen, was gerade in mir passiert und was das heute für einen Abend ist.“

„Es ist ein Kindheitstraum, der hier in Erfüllung gegangen ist“

Torhüter & "Teufelskerl" Thibaut Courtois (Real Madrid) ob es die beste seine Leistung seiner Karriere war: „Definitiv. Wenn du in einem Champions-League-Finale so eine Leistung abrufst und am Ende den Pokal stemmen darfst, dann fühlt es sich unglaublich an. Es ist ein Kindheitstraum, der hier in Erfüllung gegangen ist. Es ist etwas ganz Besonderes für mich, dass ich ein Teil der Real-Madrid-Geschichte sein kann.“



Toni Kroos (Real Madrid) …über...

...die Bedeutung des Sieges: „Das muss sowieso jetzt mal paar Tage sacken. Ich habe geschaut, wo meine Familie ist, weil das ein ganz besonderer Titel ist für mich. Ich habe immer gesagt, ich habe zwar das ein oder Finale der Champions League gewonnen, aber ich wollte einmal, dass alle Kinder im Stadion sind. Das war heute der Fall und es ist nicht zu beschreiben, wie schön das ist.“



…den Sieg: „Die Champions League zu gewinnen, ist nicht selbstverständlich. Wir haben einen großen Fight geliefert. Wir wussten, dass Liverpool eine super Mannschaft ist. Wir haben gewonnen, fertig.“

Junuzovic über seine Zukunft: „Werde in Österreich nicht wechseln“

Zlatko Junuzovic (ehem. Red Bull Salzburg) …über...

...Carlo Ancelotti: „Er ist ein Trainertyp, der viel mit den Spielern redet und er lässt die Spieler selber entscheiden. Er übergibt die Verantwortung und jeder Spieler ist auch individuell so stark am Platz, damit sie diese Entscheidungen auch selber treffen können. Diese Geschlossenheit, vor allem gegen City in der Verlängerung, wie da alle auf der Bank waren und dabei waren, das ist ein ganz großes Plus für Real Madrid.“



…Real Madrid: „Ich glaube, die Mannschaft steht da über allem. So wie ich auch aus internen Kreisen höre, ist die Stimmung in der Kabine überragend. Sie machen sehr viel miteinander und sind eine ganz große Gruppe. Sehr viele Spieler spielen schon über Jahre gemeinsam und waren erfolgreich. Sie sind jetzt Meister geworden, also haben sie eine richtig gute Stimmung und tolle Atmosphäre in der Mannschaft. Der Verein ist auch offensichtlich dahinter, denn es wurden die Familien und Freunde der Spieler eingeladen. Das sind alles so kleine Puzzleteile, die zusammenpassen.“



…David Alaba: „Er hat eine überragende Karriere bisher gehabt. Er fühlt sich einfach wohl und hat Spaß. Dieser Schritt hat ihm persönlich sehr gutgetan. Er wurde gleich von der Mannschaft super aufgenommen. Er hat auch gleich seine Position gehabt, obwohl nach Ramos war es ein schweres Erbe, auch mit der Nummer 4. Er macht es aber überragend. Er hat sich noch ein Stück weit von seiner Persönlichkeit weiterentwickelt. Er führt die Truppe von hinten an, ist der Abwehrchef. Er hat eine super Bindung zu Militão, die ergänzen sich super. David ist eher der spielerische Typ, der die Führung übernimmt und Militão ist eher der Brecher, der Aggressive. Das passt einfach super zusammen.“



…die Partie: „Real hat es sich definitiv verdient. Sie haben es sich hart erarbeitet. Die Effektivität hat es ausgemacht. Liverpool hat sehr oft aufs Tor geschossen, ist aber an einem überragenden Keeper gescheitert.“



…die Qualität von Liverpool: „Vom spielerischen her kann man schon sagen, dass Liverpool dominanter und vielleicht besser war, aber Real war effektiver. Schlussendlich war der Sieg verdient, weil sie auch das Tor gemacht haben. Schlussendlich muss jedes Spiel mal gespielt werden.“



…Torhüter Coutois: „Er ist in einer exzellenten Form. Das hat er in dieser Saison auch wirklich bestätigt. Heute hat er sich wirklich auszeichnen können.“



…seine eigene Zukunft: „Es ist noch immer relativ unklar. Es hat sich noch nicht viel geändert. Meine Gedanken schwirren im Kopf herum. Die einzige Entscheidung, die ich bis jetzt getroffen habe, ich werde nicht in Österreich wechseln. Also wird es entweder das Ausland oder sonst doch etwas anderes.“

"Alaba ist ein Leader"

Martin Stranzl (Sky Experte) …über...

...den aberkannten Treffer von Real Madrid kurz vor der Pause (in der Halbzeitpause): „Für mich ist das kein Abseits. Ich verstehe die Regelauslegung jetzt nicht ganz, kenne jetzt auch nicht alle Regeln so intensiv, aber normalerweise, wenn der Ball vom Gegenspieler kommt und nicht vom Mitspieler ist es kein Abseits. Für mich ist das jetzt nicht erklärlich, warum hier doch Abseits gegeben worden ist.“



…die Partie: „Liverpool hat viele Möglichkeiten liegengelassen. Das, was Real schon über die ganze Champions League Saison ausgezeichnet hat, diese Top-Chancenverwertung, hat sich heute wieder bewahrheitet. Es war ein schöner Fußballabend. Liverpool kann sich im Endeffekt nicht wirklich viel vorwerfen bis auf die Chancenverwertung.“



…David Alaba: „Er ist ein Leader. Wie er die Mitspieler anfeuert und pusht. Es freut mich irrsinnig, dass er diese Entscheidung getroffen hat, abseits von Bayern München nochmal einen Step zu machen. Hut ab.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: IMAGO/Moritz Müller + Focus Images