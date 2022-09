Robert Lewandowski steht mit dem FC Barcelona beim FC Bayern vor einer fast unlösbaren Aufgabe - zumindest laut Statistik. Die Münchner gewannen gegen die Katalanen zuletzt viermal in Folge - inklusive der Viertelfinal-Demütigung beim 8:2 vor zwei Jahren.

Bayern gegen Barca: Ein Wiedersehen mit Lewandowski

Sechs der letzten sieben Duell entschieden die Bayern bei einer Tordifferenz von 24:7 für sich, in 13 Spielen insgesamt erzielten die Münchner neun Erfolge bei nur zwei von Barca.

Es gab auch noch keine Heimpleite gegen den spanischen Traditionsverein, der bislang gegen keinen anderen Gegner in der Gruppenphase der Königsklasse mehr als zwei Niederlagen kassiert hat - gegen die Bayern sind es bereits vier.

Der Rekordmeister ist am Dienstag - ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - gegen Barcelona zudem auf Rekordjagd: Mit dem 2:0 bei Inter Mailand blieb der Rekordmeister im 29. Champions League-Gruppenspiel in Folge unbesiegt (26 Siege, drei Remis). Nur Real Madrid hat in der Königsklasse eine längere Serie in Gruppenspielen (30 Spiele von 2012 bis 2017) aufzuweisen.

Was noch für die Bayern spricht: Sie gewannen 35 ihrer letzten 37 Heimspiele in der Vorrunde der Königsklasse. Die Ausnahmen waren ein 2:3 gegen Manchester City im Dezember 2013 und ein 1:1 gegen Ajax Amsterdam im Oktober 2018.

