Das gelungene Auftaktmatch des österreichischen Serienmeisters FC Salzburg in der neuen Champions League-Saison in Gruppe E gegen den italienischen Meister AC Milan hat "Lust auf mehr" gemacht bei Kapitän Ulmer & Co.! Nachdem die Jaissle-Elf mit einer couragierten Performance den "Rossoneri" ein verdientes 1:1 abtrotzte, wollen die Roten Bullen als Underdog Mittwoch - ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - auch dem zweifachen CL-Gewinner Chelsea Paroli bieten. Während Sekou Koita seinen Unmut via Twitter äußerte, was dem Klub nicht gefallen dürfte - siehe nachfolgend.

Von wegen die Roten Bullen "auf die Hörner" nehmen: die "Rossoneri" alias AC Milan rannte sich beim Auftaktmatch gegen die Salzburger wiederholt fest.

Statt Taktiker Tuchel, "Blues" nun mit "Potter-Zauber"?

Aus dem Wiedersehen mit seinem süddeutschen Landsmann Thomas Tuchel wird allerdings für Salzburgs-Trainer Matthias Jaissle nichts. Nach der doch überraschenden 0:1-Niederlage zum Auftakt bei Dinamo Zagreb entließ der derzeit Tabellensechste der Premierleague den 49-jährigen Deutschen. Nach dem Aus bei Borussia Dortmund (Mai 2017) und Paris SG (29. Dezember 2020) die dritte Entlassung bei einem europäischen Top-Klub für den gebürtigen Krumbacher, der die "Blues" vor etwas über eineinhalb Jahren im Januar 2021 übernahm und im selben Jahr mit Chelsea den "Henkelpott" in die Höhe hob.

Tuchels Nachfolger ist nunmehr der 47-jährige Engländer Graham Potter, der zuvor Brighton & Hove sowie Swansea City coachte. Dazu Salzburgs Erfolgscoach Matthias Jaissle: "Der Trainerwechsel ist in der Spielvorbereitung natürlich eine Unbekannte. Wir wissen nicht, mit welcher Systematik Chelsea auflaufen wird und auf welche Spieler er setzt. Potter steht führ eine klare Idee, darauf sind wir vorbereitet. Es wird noch wichtiger sein als ohnehin, dass wir das Hauptaugenmerk auf unser Spiel und unsere Prinzipien legen."

"Wird Phasen geben, wo du leiden musst"

Nachsatz des 34-jährigen Deutschen: "Wir wollen uns nicht verstecken, sondern mutig und frech sein. Aber - und das sage ich ganz bewusst: Es wird auch Phasen geben, wo du tiefer verteidigen musst, wo du leiden musst."

Offensiv-Powertrio Sterlin, Mount & Havertz

Neben einer eigenen Topleistung, brauche man auch "ein bisschen Spielglück und der FC Chelsea nicht den besten Tag, und dann können wir vielleicht auch mit einem Punkt nach Hause fahren". Ein eventuell dritter Auswärtssieg in der vierten Saison in der Königsklasse wird im Salzburger Lager im Vorfeld offiziell nicht kund getan. Bisher stehen Dreier in der Fremde beim belgischen Genk (2019) und Lok Moskau (2020) zu Buche.

Jaissle: "Chelsea ist ein absolutes Weltklasseteam, das ja nicht zufällig die Champions League gewonnen hat (Anm.: 2021). Man muss sich nur den Kader anschauen - das ist überragende individuelle Qualität auf jeder Position." Besonders das Offensiv-Trio Raheem Sterling, Mason Mount und der deutsche Nationalspieler Kai Havertz (Matchwinner beim CL-Triumph 2021) sind Klasse-Kicker, die den Unterschied ausmachen können.

Doch auch die Roten Bullen haben Schlüsselspieler in ihren Reihen. Allen vorran Noah Okafor, der aktuelle Torschütze vom Dienst bei den Salzburgern, der bei Toren auch schon mal Gegenspieler düpiert. Frag nach bei AC Milan-Manndecker Pierre Kalulu, den der 22-jährige Schweizer Stürmer beim 1:0-Führungstor einen Beinschuss verpasste, um dann auch noch final beim Torschuss Torhüter Mike Maignan den Ball durch die Beine zu schießen - siehe Foto nachfolgend.

Okafor: "Können für Überraschung sorgen"

"Ich bin überzeugt, dass wir für eine Überraschung sorgen können", erklärte Noah Okafor. Sein Trainer weiß jedoch, dass sich Chelsea für die Auftaktniederlage bei Dinamo Zagreb rehabilitieren will und die Aufgabe für die Salzburger an der Stamford Bridge ungleich schwerer wird wie gegen den AC Milan: "Sie werden noch einmal eine Schippe drauflegen im Vergleich zu Milan. Wir wissen, dass das nicht einfach wird. Aber wir wollen es zumindest versuchen."

Mental und physisch ist der österreichische Serienmeister, zuletzt mit sechs Siegen en suite in der österreichischen ADMIRAL Bundesliga, gut drauf und bereit. Beim ungefährdeten 3:0-Sieg bei der SV Ried wurden einige Stammspieler geschont bzw. "Job-Sharing".

Schmerzlich allerdings der Ausfall des Innenverteidiger-Duos Maximilian Wöber (Adduktoren) und Oumar Solet (Oberschenkel). Während der 22-jährige Franzose heute morgen erst gar nicht den Charterflug von Salzburg nach London mitmachte und in der Mozartstadt blieb, reiste ÖFB-Team-Abwehrspieler Wöber in seiner Rolle als Vizekapitän zur moralischen Unterstützung mit.

Somit werden Strahinja Pavlovic und Bernardo das "Einer-Innenverteidiger-Duo" - wie schon eine Halbzeit lang gegen den AC Milan und 90 Minuten gegen die SV Ried, vertreten. Beide wussten zu überzeugen und boten solide Leistungen. Ein Fragezeichen steht weiterhin hinter dem Einsatz vom gebürtigen Linzer Luka Sucic (Leiste). Dessen Fehlen wurde zuletzt vom erst 18-jährigen Dijon Kameri bei seiner Champions League-Feuertaufe und auch im Bundesliga-Alltag kompensiert.

Sekou Koita äußert Unmut via Twitter

Mit im Flieger von Österreich auf die Insel war auch der zuletzt verletzte Stürmer Sekou Koita, der am Wochenende mit einem Twitter-Posting zum Spiel im Innviertel für Aufsehen sorgte. So widersprach der 22-jährige Malier einer Meldung des Vereins, dass er noch nicht matchfit sei. Das "er" dürfte an die Adresse von Coach Matthias Jaissle gehen.

Bis Montag schien die Austragung der Partie übrigens wegen der Trauer-Feierlichkeiten anlässlich des Ablebens (im 96. Lebensjahr) von Queen Elizabeth gefährdet. Letztlich dürfte den Salzburgern ihre friedliche Fanszene zugute gekommen sein.

Die Europa-League-Partie Arsenal London vs. PSV Eindhoven am Donnerstag wurde nämlich abgesagt. Zu viele Polizeikräfte werden da angeblich benötigt.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty + Twitterbild-Screenshot