Nach starker Vorstellung beim 1:1-Heimremis gegen den italienischen Meister AC Milan ging der FC Salzburg auch mit breiter (Bullen-) Brust in das Match an der Stamford Bridge gegen den favorisierten FC Chelsea, der sich für die 0:1-Niederlage zum Auftakt der Championse League-Gruppe E bei Dinamo Zagreb rehabilitieren wollte und auch auf einen Trainer-Effekt hoffte (Graham Potter für Thomas Tuchel). Der individuellen Klasse der "Blues" bot Österreichs Fußball-Flaggschiff einen heroischen Fight, kam nach Rückstand durch Sterling dank "Torschütze vom Dienst" Noah Okafor zurück - wieder 1:1! CONGRATULATION!!!

Duell der Linzer Mittelfeldspieler

The same procedure as every week...wie eine Woche zuvor. Wieder verletzte sich ein Roter Bulle beim Aufwärmen. Vor der Partie gegen den AC Milan Innenverteidiger Maximilian Wöber, diesmal der brasilianische Stürmer Fernando, für den der 19-jährige Slowene Benjamin Šeško rein rückte und mit Noah Okafor das Sturm-Duo bildete.

Rechtzeitig fit wurde der 20-jährige, gebürtige Linzer (wie Ulmer) Luka Sučić, der für den 18-jährigen Dijon Kameri kam. Auch auf Chelsea-Seite ein gebürtiger Linzer: der 28-jährige, kroatische Mateo Kovačić. Kroatisches Duell im Mittelfeld somit.

Gewohnt souverän Salzburgs Trainer-Youngster Matthias Jaissle. Zitate-Auszug vor dem Match bei Sky: "Wir sind gewappnet, dass das heute ein richtiges Brett wird". Und: "Wir wollen unseren Spielstil auch gegen dieses Weltklasse-Elf durchziehen". Und weiter über Chelsea "Individuelle Qualität ist Weltklasse".

Šeško nach Kaltstart mit Rettungstat

Und gegen die "Weltklasse-Blues" (über 4x höherer Marktwert: Chelsea = rd. 800 Mio., FC Salzburg = rd. 175 Mio.), die ja wegen dem Ableben der Queen am Wochenende spielfrei hatten (die Premier League komplett) und ausgeruht waren, ging es mit einer "wilden Fahrt" an der Stamford Bridge los. Beide Teams nahezu die ersten 20 Minuten mit offenem Visier, hochintensiv zu Werke gehend. Salzburg selbstbewusst, diszipliniert (defensiv etwas tiefer stehend wie gewohnt) und mit gepflegtem Kurzpassspiel.

Dann allerdings nach Freistoßhereingabe von links durch Cucurella in Gefahr, Kopfball vom deutschen Teamstürmer Kai Havertz (in seiner 100. Pflicht-Partie für Chelsea) - Stürmer Šeško stellte sich gerade noch mit dem Kopf in den Weg bzw. Ball (12.). Die Gastgeber weiter druckvoll, doch die vielbeinige Salzburger Hintermannschaft warf sich aufopferungsvoll in die Schussbälle, war selbst in höchster Not gerade noch irgendwie klärend zur Stelle. Um außerdem auf Konter zu lauern.

Generationen-Duell: Der 19-jährige Benjamin Šeško, der kurzfristig für den beim Aufwärmen verletzten Brasilianer Fernando in die Startelf rückte, im Duell mit dem in wenigen Tagen doppelt so alten Brasilianer Thiago Silva (wird am 22. September 38 Jahre). Um jeden Zentimeter wurde gefightet.

Kommunikations-Probleme nur beim Referee - war VAR-Verbindung gestört?

Dabei schafften es die Jaissle-Schützlinge mit Tempo-Verschleppung die Elf von Neocoach Graham Potter etwas zu bremsen. Das tat dann auch die Technik...! Königsklassen-Kuriosum: das Headseat haperte beim slowakischen Schiedsrichter Ivan Kruzliak, weswegen das Match ca. fünf Minuten unterbrochen wurde.

Nach Fortführung der Partie folgte Mounts Mega-Möglichkeit...nach zu kurzer Abwehr der Salzburger per Abstauber aus 16 Metern...der Ball touchiert den rechten Außenpfosten (40.). Doch prompte Antwort vom österreichischen Serienmeister: feiner Linksschuss aus zentrale Position und 18 Metern durch Benjamin Šeško - der 27-jährige, spanische Schlussmann Kepa Arrizabalaga taucht ab und macht sich mit seinen 1,84 Metern lang, um die Kugel gerade noch um den Pfosten zu drehen (41.).

Jaissle-Elf nach Wiederbeginn kalt erwischt

Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel wurden die Salzburger "kalt erwischt" und auch noch ausgekontert. Der auf seiner linken Seite hoch stehende Kapitän Andreas Ulmer mit dem Ballverlust an Chelsea-Rechtsverteidiger James...dann schnelles Umschaltspiel der "Blues"...über die rechte Seite und Mason Mount...nach dessen scharfer Hereingabe kollektiver Abwehrfehler der Gäste, Bernardo und Dedic schlagen über den Flachpass-Ball, sodass Raheem Sterling hinten links am 16er Raum und Zeit hatte. Der Sommer-Neuzugang von Meister Manchester City schaute auf und platzierte den Ball unhaltbar für Keeper Köhn halbhoch im rechten Eck (48.). Bereits sein 25. Champions League-Treffer für den 27-jährigen, englischen Nationalspieler.

Wenig später auf der Gegenseite der künftige RB Leipziger Benjamin Šeško aus spitzem Winkel per Rechtsschuss - am rechten Kreuzeck vorbei (52.). Die Roten Bullen schüttelten sich, um dann wieder weiter gegen zu halten. Erstaunlich wie sehr die Salzburger dieses hohe Tempo, das sie aus der österreichischen ADMIRAL Bundesliga derart nicht kennen, mitgingen. Und die Gäste kamen durchaus auch zur Ausgleichschance: der eingewechselte Kameri mit der Rechtsflanke von links auf Noah Okafor, dessen Kopfball jedoch direkt in die Arme von Goalie Arrizabalaga (73.).

Joker-Trio brachte Ausgleichstor auf Weg - (T)O(R)kafor vollendete

Wenig später machte es der Salzburger "Torschütze vom Dienst" besser und traf zum Ausgleich. Die beiden eingewechselten Kameri und Gourna-Douath setzen sich konsequent rechts im Mittelfeld durch...ehe der Ball zum "3. Joker" - Junior Adamu - kommt...und der ÖFB-U-21-Teamstürmer passt von der rechten Seite flach nach innen, wo Noah Okafor direkt und vor Kapitän Azpilicueta zu seinem zweiten Champions League-Tor in dieser Saison vollendete (75.). Im insgesamt sechsten Spiel in der Königsklasse bereits der fünfte Treffer für den 22-jährigen Schweizer Nationalspieler. Was für eine Quote für Noah Okafor!

Die "Blues" bliesen zur Schlussoffensive, Neo-Chefcoach Graham Potter brachte frische Offensivkräfte, doch auch Potter vermochte nicht zu zaubern.

Die Stamford Bridge mutierte zum Tollhaus und Keeper Köhn zum Teufelskerl, was eine Parade per Fußabwehr in brenzliger Situation (83.). Die Schlussminuten wurden zum Kraftakt, zur "Abwehrschlacht" für die Salzburger, die mit Glück & Geschick das großartige 1:1 über die vierminütige Nachspielzeit brachten. Was für eine disziplinierte und leidenschaftliche Leistung der Jaissle-Elf.Wieder eine gelungene Reifeprüfung der jungen Bullen (Durchschnittsalter 23) , die zum Favoritenschreck mutieren! BRAVO!

Nach der länderspielbedingten Pause für die Klub-Teams kommt es in Runde 3 und 4 für beide Teams zum "Doppel" aus Hin- und Rückspiel für den FC Salzburg (vs. Dinamo Zagreb) und Chelsea London (vs. AC Milan).

"Mussten verdammt leiden, doch haben Punkt verdient"

Kommentar des wiedergenesenen Luka Sučić bei Sky: "Unfassbar! Wir mussten heute verdammt leiden, doch wir haben uns diesen Punkt verdient. Ich freue mich, dass ich wieder bei solchen Topspielen dabei sein darf."

UEFA Champions League, Gruppe E, 2. Spieltag

Mittwoch, 14. September 2022, 21 Uhr (MEZ), Stamford Bridge, Z: 38.500, SR: Ivan Kružliak/Slowakei

FC Chelsea London - FC Salzburg 1:1 (0:0)

FC Chelsea London (4-2-3-1): Arrizabalaga - James, Silva, Azpilicueta (K, 81. Ziyech), Cucurella - Jorginho, Kovačić (81. Gallagher)- Mount, Havertz (66. Loftus-Cheek), Sterling (84. Pulisic) - Aubameyang (66. Broja). Trainer: Graham Potter.

FC Salzburg (4-4-2): Köhn -Dedi, Bernardo, Pavlović, Ulmer (K) - Capaldo, N. Seiwald, Sučić (70. Kameri), Kjaergaard (46. Gourna-Douath) - Šeško (70. Junior Adamu), Okafor (85. Koita). Trainer: Matthias Jaissle.

Torfolge: 1:0 (48.) Sterling (Assist Mount), 1:1 (75.) Okafor (Assist Junior Adamu).

Gelbe Karten: James (79.) / Pavlović (77.), Ulmer (78.), Capaldo (89.).

Spiel-FILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty