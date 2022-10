Da war er wieder, einer dieser Fußball-Festspielabende in der Festspielstadt Salzburg. Wieder Mal sprang der Funke vom Publikum über beim begeisternden 1:0-Arbeitssieg von Österreichs Serienmeister FC Salzburg in Rd. 3 der Champions League-Gruppe E gegen den kroatischen Rekordmeister NK Dinamo Zagreb. Wieder Mal scorte "Mr. Königsklasse" Noah Okafor, der mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks cool den siegbringenden Elfer verwertete und seinem bereits 3. Tor im 3. CL-Match den Roten Bullen Rang 1 (5 Pkt.) beschert. Vor den Favoriten Chelsea & AC Milan (je 4) und Dinamo Zagreb (3). Nachfolgend Statements!

Trieb sein Team immer wieder an und war stets engagiert in seiner Coachingzone (und darüberhinaus...): FC Salzburg-Coach Matthias Jaissle, mit 34 Jahren der jüngste Trainer der 32 Königsklassen-Klubs.

Fabel-Heimbilanz für Jaissle & Co. in Champions League

Vorweg: Seit 9. Dezember 2020 und jener 0:2-Niederlage gegen Atletico Madrid ist der FC Salzburg in der "Festung Salzburg", respektive Red Bull Arena in Wals-Siezenheim, in der Champions League unbesiegt. Seither folgten vier Siege (vs. OSC Lille, VfL Wolfsburg, FC Sevilla, Dinamo Zagreb) und zwei Remis (FC Bayern München & AC Milan). Auch die letzte Heimniederlage auf internationalem Parkett ist lange her, genau 20 Monate: am 18. Februar 2021 in der Zwischenrunde der Europa League gegen den FC Villarreal (0:2). Damals noch unter Jesse Marsch.

Unter dem aktuellen Salzburger Coach Matthias Jaissle gilt dagegen daheim der "Nimbus der Unbesiegbarkeit" (auch in der heimischen Liga unter der Ägide des Deutschen). Dem 34-Jährigen gebührt daher in seiner zweiten Champions League-Saison mit den Roten Bullen das "erste Wort".

"Extrem belastend für mein Nervenkostüm"

Matthias Jaissle (Trainer FC Salzburg) über..

…das Spiel: „Natürlich waren extrem viele Emotionen dabei, weil gerade die Schlussphase extrem belastend für mein Nervenkostüm war. Es wurde das eine oder andere Mal nochmal brenzlig und dann noch das Tor, das dann wieder zurückgenommen wurde. Es war extrem viel für mich, aber geil. Insgesamt war es ein gutes Spiel von uns. Wir haben Dinamo kontrolliert ohne eine Vielzahl an Torchancen herauszuspielen. Insgesamt können wir Dinamo noch mehr stressen, wenn wir den Ball haben, aber es ist natürlich ein Spiel auf absolutem Topniveau, von dem her haben wir es in Summe wirklich gut gemacht und verdient gewonnen.“



…Noah Okafor: „Sie (Anm.: die Sky-Moderation) haben ihn ja als ‚Mr. Champions League‘ tituliert, von dem her hat er das heute wieder bestätigt.“



…das Rückspiel in Zagreb kommenden Dienstag: „Es wird eine große Challenge, weil sich Dinamo sicher viel vornimmt in Zagreb. Wir müssen uns dagegen wehren. Wir müssen die Basis auf den Platz bringen, dagegenhalten und die Räume, die uns Zagreb gibt, effektiv nutzen.“

"Er hat mit seiner Erfahrung einen Elfmeter rausgeholt"

…den 36-jährigen Kapitän Andreas Ulmer: „Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, hat mit seiner Erfahrung einen Elfmeter rausgeholt.“



…die Entscheidung, Maximilian Wöber nicht in die Startelf zu setzen (vor dem Spiel): „Es war eine brutale Entscheidung. Es war ganz ehrlich eine der härtesten Entscheidungen, die ich jemals in meiner bisherigen Trainerkarriere treffen musste. Max bleibt ein wichtiger Spieler für uns, sowohl auf als auch außerhalb des Platzes. Pavlović und Ulmer haben das hervorragend gemacht die letzten Wochen, deswegen sind wir auf diese Aufstellung gekommen.“

"Sie haben uns das Leben schwergemacht"

"Goldtor-Schütze" Noah Okafor (FC Salzburg) über...

…das Spiel und sein Tor: „Ich bin momentan gut drauf und fühle mich richtig gut. In dieser Mannschaft zu spielen macht mich umso glücklicher und auch, dass ich das Vertrauen vom Trainer und der Mannschaft bekomme. Wir sind eine geile Truppe, das sieht man auf dem Platz und täglich im Training. Es war ein intensives Spiel, viele Zweikämpfe und verdiente 3 Punkte. Die letzten 7, 8 Minuten war viel Hektik drinnen, aber jetzt ist es vorbei und ich bin froh über mein Tor und die 3 Punkte. Sie haben uns das Leben schwergemacht, waren sehr kompakt. Die 2. Halbzeit war um einiges besser und deswegen war das Tor verdient.“

…seine Elfmeterstärke: „Ich habe viel Elfmeter trainiert, fühle mich sicher und wusste genau in welche Ecke.“

"Er macht uns besser, gibt immer gute Tipps"

…Andreas Ulmer und den von ihm herausgeholten Elfmeter: „Wie er es rausholt, das ist seine Routine und deswegen haben wir ihn im Team. Er macht uns besser, gibt immer gute Tipps, weil er ist schon einiges älter als wir und wir sind eine junge Truppe.“



"Man of the Match" Nicolas Seiwald (FC Salzburg) über...

…das Spiel: „Im Gegensatz zum Spiel gegen Chelsea haben wir viel mehr Mut gehabt mit dem Ball und haben den Ball laufen lassen und hinten hinausgespielt. Das müssen wir auch gegen Chelsea und AC Milan machen und nächste Woche in Zagreb auch.“

⏰ Wir müssen euch doch noch einmal kurz aufwecken, um euch zu sagen:

WIR SIND TABELLENFÜHRER 😍 #UCL pic.twitter.com/1IFhbfX0DG — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) October 5, 2022

"...dann ist mir kurz das Herz stehengeblieben"

…das beinahe Ausgleichstor: „Brutal. Ich habe den Kopfball im Tor gesehen, dann ist mir kurz das Herz stehengeblieben. Dann habe ich gesehen, dass die Fahne oben ist und habe mich innerlich voll gefreut. Es wäre unverdient gewesen, meiner Meinung nach. Natürlich hat Zagreb am Schluss gedrückt, aber bis zur Nachspielzeit hatten sie extrem wenige Chancen bis auf die eine Situation, wo Philipp (Anm.: Keeper Köhn) richtig gut hält. Das wäre extrem bitter gewesen.“



Luka Sucic (FC Salzburg): „Es war ein Wahnsinnsspiel, vor allem in der Schlussphase. Dinamo hat mit vielen Flanken gedrängt und am Ende hatten wir Glück, dass das Abseits war. Aber im Großen und Ganzen ein verdienter Sieg für uns und lassen wir den ersten Sieg richtig feiern.“



Kapitän Andreas Ulmer (FC Salzburg): „Ich bin sehr glücklich, dass wir heute den ersten Sieg eingefahren haben, sehr wichtig, zuhause. Wir haben uns eine gute Situation in der Tabelle geschaffen.“

Hinten schon mal der Gäste-Fansektor in Salzburg als kleiner Vorgeschmack auf den zu erwartenenden "Hexenkessel" im Retourmatch in Kroatien am nächsten Dienstag, wo der Ex-Rapidler Robert Ljubicic (re.) in Diensten von Dinamo Zagreb den Roten Bullen einen "heißen Tanz" verspricht. Links Salzburgs Argentinier Nicolas Capaldo, der über die rechte Außenbahn wieder "Fleißpunkte sammelte" und für den der ehemalige Deutschland-Legionär Ratinho (Deutscher Meister 1998 mit dem 1. FC Kaiserslautern) als Dolmetscher fungiert.

"Mit Stimmung und Fans werden wir sicher in Zagreb Punkte holen"

Robert Ljubicic (Dinamo Zagreb) über das Spiel und das kommende Rückspiel in Zagreb: „Wir haben eine sehr gute Partie gemacht. 3 Punkte haben wir hiergelassen, aber daheim ist es immer etwas Anderes. Mit der Stimmung und den Fans werden wir sicher Punkte holen.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty