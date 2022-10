Nagelsmann nach dem Sieg in Pilsen

Trainer Julian Nagelsmann sieht das Verhältnis zu seinen Vorgesetzten bei Bayern München auch nach den jüngsten Turbulenzen nicht als belastet an. "Ich will betonen, dass zwischen mich, Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Herbert Hainer kein Blatt passt. Ich habe mit keinem der Protagonisten ein Problem", meinte Nagelsmann nach dem 4:2 (4:0) in der Champions League bei Viktoria Pilsen.

"Wir haben alle das Bestreben, den FC Bayern gut dastehen zu lassen", ergänzte der Coach. Daher sei der Mittwoch mit dem vierten Sieg im vierten Gruppenspiel und dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale "ein guter Tag" gewesen.

"Wir tun gut daran, wenn die gelebte Verbundenheit auch nach außen hin dokumentiert wird", meinte Nagelsmann, der sich deshalb auch darüber freute, dass Vorstandschef Kahn die Debatte um ihn als vermeintliches "Trainertalent" vor dem Spiel "richtig eingeordnet" hatte.

Er sehe den Begriff "nicht negativ", dieser sei aber bislang falsch verwendet worden, betonte Nagelsmann. Kahn hatte den 35-Jährigen in Schutz genommen und die Debatte um dessen angeblich mangelnde Erfahrung als "aberwitzig" bezeichnet.

