Jüngster Bundesligaspieler in der Geschichte des FC BayernMünchen ist er schon seit dem 7. Jänner dieses Jahres, seit Mittwochabend ist er auch der jüngste Akteur des deutschen Rekordmeisters in der UEFA-Champions League: Paul Wanner. Beim 4:2-Sieg bei Viktoria Pilsen wurde der 16-jährige, gebürtige Dornbirner (Vorarlberg) in der 70. Minute für den früheren Salzburger Innenverteidiger Dayot Upamecano eingewechselt-

Nagelsmann: "Paul hat es im Spiel gut gemacht"

FC Bayern-Chefcoach Julian Nagelsmann nach der Pilsen-Partie bei DAZN über Wanner, der als offensiver Mittelfeldspieler zum Königsklassen-Debüt-Einsatz kam: „Paul ist ja kein gelernter Linksverteidiger, aber er hat das auch im Training schon gut gemacht. Ich finde auch, dass er es im Spiel gut gemacht hat."

Mit 16 Jahren und 293 Tagen löste der bereits 1,85 Meter große Wanner, der bereits im Frühjahr im CL-Achtelfinale gegen den FC Salzburg im Kader war und auf der Bank saß, den im Sommer verpflichteten Mathys Tel als Rekordspieler ab. Der Franzose hatte im September mit 17 Jahren und 139 Tagen beim 2:0-Heimsieg gegen den FC Barcelona debütiert. Bei seiner Bundesliga-Premiere war der Vorarlberger erst 16 Jahre und 15 Tage jung.

Vater Deutscher, Mutter Österreicherin

Paul Wanner, dessen Mutter Österreicherin und sein Vater Deutscher ist, wuchs im Allgäu auf und wechselte früh in die Jugend des FV Ravensburg. Mit bereits 12 Jahren führte das große Talent der Weg zum FC Bayern Campus. Heuer am 1. Februar bekam er seinen ersten Profivertrag - Laufzeit beim FC Bayern bis 30.06.2027.

Der Linksbeiner absolvierte bisher zwei Einsätze in der Deutschen U18-Nationalmannschaft, wäre allerdings auch noch für das ÖFB-Team spielberechtigt. Das wird eh noch spannend, für welche Nationan Paul Wanner sich entscheiden wird. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel wurde im Februar wie folgt im Fachblatt "Kicker Sportmagazin" skeptisch zitiert: „Ich weiß, dass Paul große Ziele hat, mit Bayern alles gewinnen und auch Weltmeister werden möchte.“

Mit Österreich sind da die Chancen nicht so groß...

Fotocredit: IMAGO / HMB-Media